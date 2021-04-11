顯示器展來了 產業聚光

2021 Touch Taiwan系列實體展將於4月21至23日於台北南港展覽館登場，並首創虛實整合的線上展覽將於4月19至28日開放參觀。包括面板雙虎友達、群創，全球電子紙一哥元太，PMOLED雙雄錸寶、智晶，偏光板二強明基材、誠美材，觸控大廠業成，國際材料大廠康寧、默克等，都將大秀最新技術搏眼球，帶旺顯示器上下游產業營運持續升溫。

面板市況不斷加溫，雙虎股價更成為盤面亮點，友達、群創上周漲幅分別達16.8%、15.4%。上周五（9日）友達收盤價來到24.6元，群創收盤價24.65元。

面板價量齊揚熱況，推升雙虎友達、群創今年3月合併營收都突破300億元大關，月增二成，同步改寫近四年單月新高；第1季營收也成功達陣800億元之上，分別刷新14季及15季新高。

宅經濟發威，電子紙大廠元太隨著印刷式彩色電子紙完成模組廠擴產，加上尺寸放大和手寫功能成為標配，可望迎來今年下半年電子紙閱讀器和電子紙筆記本換機潮。新冠疫情加速電子貨架標籤（ESL）裝機潮和公眾顯示器及物流應用升溫，都讓元太客戶端需求大幅成長。