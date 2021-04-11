快訊

4月颱將生成？ 吳德榮分析這原因對台無威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顯示器展來了 產業聚光

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

2021 Touch Taiwan系列實體展將於4月21至23日於台北南港展覽館登場，並首創虛實整合的線上展覽將於4月19至28日開放參觀。包括面板雙虎友達、群創，全球電子紙一哥元太，PMOLED雙雄錸寶、智晶，偏光板二強明基材、誠美材，觸控大廠業成，國際材料大廠康寧、默克等，都將大秀最新技術搏眼球，帶旺顯示器上下游產業營運持續升溫。

面板市況不斷加溫，雙虎股價更成為盤面亮點，友達、群創上周漲幅分別達16.8%、15.4%。上周五（9日）友達收盤價來到24.6元，群創收盤價24.65元。

面板價量齊揚熱況，推升雙虎友達、群創今年3月合併營收都突破300億元大關，月增二成，同步改寫近四年單月新高；第1季營收也成功達陣800億元之上，分別刷新14季及15季新高。

宅經濟發威，電子紙大廠元太隨著印刷式彩色電子紙完成模組廠擴產，加上尺寸放大和手寫功能成為標配，可望迎來今年下半年電子紙閱讀器和電子紙筆記本換機潮。新冠疫情加速電子貨架標籤（ESL）裝機潮和公眾顯示器及物流應用升溫，都讓元太客戶端需求大幅成長。

電子紙 群創

延伸閱讀

面板雙虎營收 飆破300億

友達組智慧顯示聯盟 拚新應用

面板吸金 雙虎攻占成交量前兩大、股價同飆10年新高

技嘉推43吋電競顯示器

相關新聞

白宮半導體峰會 台積受邀

白宮預定12日召開半導體峰會，將邀集全球19家相關企業高層，討論如何強化半導體供應鏈、解決晶片荒問題。路透報導，所有企業...

【白話財經】先卡產能先贏的心態 讓半導體晶片「明年會更缺」

全球半導體晶片短缺持續困擾業界，「今年不可能解決半導體晶片短缺問題，目前包括台積電等主要晶圓廠都已洽談明年產能分配，我擔心晶片一直短缺，會讓很多新創公司，因拿不到晶片，無法如期推出產品，最後面臨倒閉。」全球快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮總經理苟嘉章，一語道出目前全球晶片短缺恐引發的後遺症。

白宮半導體峰會 台積電將參加

美國白宮九日表示，國家安全顧問蘇利文、國家經濟會議主席狄斯，與商務部長雷蒙多將在十二日邀請十九家全球半導體相關產業的執行...

緯創攜手羅東博愛醫院 12日設復健機器人中心

緯創醫學與羅東博愛醫院將在明（12）日成立智能復健機器人中心，為緯創醫學的智慧醫療版圖再下一城。緯創多年來投入醫療事業，...

科技廠攜醫界 拚智慧醫療

科技大廠為了發展智慧醫療，相繼與國內醫院合作。友達、凌華日前與台大醫院共同宣布，三方攜手合作在台大醫院導入防疫公衛電腦，...

顯示器展來了 產業聚光

2021 Touch Taiwan系列實體展將於4月21至23日於台北南港展覽館登場，並首創虛實整合的線上展覽將於4月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。