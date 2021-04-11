緯創攜手羅東博愛醫院 12日設復健機器人中心

緯創醫學與羅東博愛醫院將在明（12）日成立智能復健機器人中心，為緯創醫學的智慧醫療版圖再下一城。緯創多年來投入醫療事業，旗下緯創生技控股公司，已投資逾十家生技醫療公司，瞄準四大醫療領域商機，包含體外診斷、醫學影像、外骨骼機器人、醫療資訊系統等。

緯創集團目前擁有有兩座GMP廠，座落台灣新竹及中國大陸重慶，目前通過GMP認證的有十個醫療儀器及設備，隨時可以生產高品質醫療產品，目前這些醫療儀器與設備，除了在台灣市場使用外，也將跨入香港、新加坡與大陸等華人市場，持續擴張版圖。

在四大醫療領域方面，像外骨骼機器人（智慧輔具），緯創已投資福寶科技、B-Temia、Suitx 三家公司，並參與設計製造，成功開發全世界最輕量行動機器人輔具，提供年長者、傷病患者復健，或針對運動傷害復原，也在台灣完成驗證，力拚成為全球外骨骼機器人的領導廠商。

在其他醫療器材方面，緯創也跨足體外診斷醫療器材與醫學影像儀器。在癌症篩檢方面，團隊整合光機電及極微流技術，透過微流體晶片檢測血液中的循環腫瘤細胞數量，作為診斷癌症指標。

在基因檢測領域，亦與加拿大Spartan公司合作開發全球體積最小，尺寸約手掌大小的分子檢測儀器，可輕鬆完成複雜的檢測，提升精準醫療的方便性及可行性。