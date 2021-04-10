台積電薪水高卻招不到人？ 網解析「這點」：薪水也成醫藥費

許多人都想擠進台積電成為年薪百萬的一員，不過有網友認為，以往台積電都只收四大四中（四大：台大、清大、 交大、成大／四中：中央、中興、中正、中山）學歷的畢業生，不過近年似乎只要是念工程，就很有機會進入台積電，因此發文詢問，四大四中創建的產線帝國是否要崩塌了？

原PO在Dcard發文詢問，為何台積電薪水高卻還是招不到人？好奇是不是四大四中畢業都自命不凡，不想做低階工作「還是現在的人發現年薪150(萬)跟100過的日子也差不多，還是現在的人發現年薪150跟100過的日子也差不多，寧可領少一點過輕鬆一點的日子，也不要進台積電？」

貼文一出許多網友紛紛表示，很多地方年薪超過200萬，為什麼還要去台積電累死累活，「我年薪200不用輪班，上班可以看盤，為什麼要去台積電？」、「我到外商待遇也不會比GG（台積電）差，環境好多了，我為什麼要待在GG？」、「身體會壞掉，12小時太累了」、「太操，薪水也變醫藥費」、「每天像機器人做一樣的事，又要爆肝輪班根本做不久」。

不過也有網友表示，其實台積電不找四大四中的也很好「我覺得台積電也是給後面的學校學生一個機會，很好啊，也希望台積電順便拉抬一下台灣的薪水」、「沒關係就由我們這些學店頂上去，十萬青年十萬肝，各個輪班救台灣」、「其實做製程和設備，根本不需要四大四中碩的能力，只是GG另類的分類法罷了」。