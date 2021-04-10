鴻海為「MIH電動車」開序章後…老總：台灣電動車有兩大優勢與挑戰

摘要 1.過去台灣跨足新產業容易失敗原因有二：沒有掌握核心技術、缺乏資源整合。 2.電動車可以樂觀的原因有二：已掌握部分核心技術、電動車產業正面臨典範轉移，是新整合契機。

上週中國著名的手機製造商小米，在創辦人雷軍宣示下，決定進軍電動車產業，造成市場上極大轟動。

中國的電動車行業，正處於一個戰國時代。除了既有業者如蔚來、理想和小鵬之外，網路平台如百度、阿里也高調進入，傳統汽車大廠如上汽集團、吉利汽車亦積極跨足，甚至連不同行業的大咖像海爾及華為都來參一腳，熱鬧非凡。

在這種狀況下，為何小米的電動車計畫特別值得關注？根據媒體報導，小米將成立一家新公司，首期投資人民幣100億元，預計未來10年投資額100億美元。其實以金額來說，這只不過是進入電動車行業的基本門檻，很多公司都出得起，但關鍵在於小米這家公司和雷軍這個人。

小米2010年才成立，至今不過11年時間，卻已成為全球第三大手機品牌。當然一部分原因在於川普封殺華為，讓小米能夠後來居上；但以一個硬體品牌製造商，完全憑民間力量，能在那麼短時間內爬到這個地位，已是不得了得成就。

硬體照理說是台灣企業的專長，但今天宏碁和華碩都已被超越，曾是手機領導品牌的宏達電更幾乎銷聲匿跡。反觀小米卻變成世界級品牌，從手機到物聯網家用產品，現在又進軍電動車，令人不得不佩服雷軍。

未來電動車行業會如何演變？產業競合會如何發展？恐怕無人能預測。就像100年前的汽車業一樣，現在正開始進入新一波洗牌，科技、製造、市場、資金和各國政策，都會塑造新的贏家和輸家。台灣業者以鴻海為首，打造號稱「電動車業安卓」的MIH平台，至少是一個漂亮的開始！

回顧歷史，台灣過去大手筆進軍新行業的案例，有不少以失敗收場，令人在觀察這波電動車熱潮同時，不得不帶幾分保留。

過去50年，台灣最成功的兩個大型投資案，一個是1971年的中國鋼鐵，當時在蔣經國執政任內，為配合十大建設而成立，另外一個就是1987年成立的台積電。這兩個投資案，一個奠定了傳統製造的基礎，一個樹立了高科技產業發展的基石。

但在中鋼和台積電耀眼的光芒背後，還有很多失敗的大型投資案。1984年，台灣因為條件談不攏，放棄和日本豐田成立大汽車廠規劃。台灣汽車工業到今日仍未做起來，裕隆電動車部門已賣給鴻海。

1991年，台灣成立台翔航太，一開始計劃和美國麥道共同建造客機，但後來也胎死腹中。

2002年陳水扁執政時期，政府提出著名的「兩兆雙星」計劃，所謂兩兆是指半導體和面板產業。如今半導體產業只成功了一半，雖然台積電在晶圓代工領域大放異彩，成為全球領導者，但DRAM產業完全失敗，徹底出局，今天已幾乎看不到台灣廠商蹤影，拱手讓給南韓。

至於TFT-LCD（編按：薄膜電晶體液晶顯示器）面板產業，台灣曾有一段時間和韓國同為世界領導者，但現在已落在中國大陸之後，大陸業者京東方和TCL包辦全球一半以上產能。

跨足新產業有兩大難點

為什麼台灣跨入這些新產業很容易失敗？因為缺乏核心技術，如汽車、航太和DRAM，同時又沒有龐大的國內市場，對於中國市場有太多政治考量，以致無法在短期內形成規模。

另外一個問題是台灣不懂資源整合，明明市場很小，各家業者還要各據山頭，最後被外資個個擊破。十多年前政府曾想整合DRAM業者，和外資合作，但最終無法達成共識。TFT-LCD產業也是類似情況，最多時有5家業者，2大3小，華映如今已破產。

鴻海的MIH電動車平台。 路透

電動車可以樂觀

但今天我們看電動車產業，為何可以比較樂觀？因為台灣至少掌握了電動車部分技術。電動車不同於傳統燃油車，「電」的比重占一半以上，而台灣產業在電子組裝和半導體晶片上均有優勢；另外在「機」的部分雖缺乏整體組裝能力，但中部地區許多「隱形冠軍」業者均有能力或已在生產汽車的關鍵零組件。

今天電動車產業正面臨「典範轉移」的新時代，就如同台積電30年前以晶圓代工的水平分工新模式翻轉傳統半導體IDM（Integrated device manufacturer／整合元件製造廠）的一條龍垂直整合模式，關鍵在於誰能在最短時間內完成資源整合。

這也是為何我們在中國大陸看到傳統汽車業者、工業製造大廠和網路平台業者都加入電動車競逐行列，因為沒有人擁有所有的資源。這是一場合作拼圖遊戲，強強聯手不一定能夠勝出，當一方實力太強的時候姿態就會比較高，反而增加了合作摩擦。

蘋果在iPhone時代，把台灣廠商控制得死死的，掌握大部分利潤。幾大供應商鷸蚌相爭，互相砍價，蘋果漁翁得利。但現在進入電動車時代，是全新的遊戲規則，蘋果除了錢多、客戶基礎強，並不見得有絕對優勢。

台灣廠商如果還是抱持DRAM、TFT-LCD面板時代的心態，絕不可能在電動車領域成功。未來是策略聯盟的時代，既競爭又合作，在一個開放的生態系中，台商要如何找到利基，就如同台灣夾在中美兩大強權之中，試圖展現自己特色並發揮巧實力，非常不容易！

張忠謀和郭台銘都已經退休，如果有什麼值得台灣人學習的企業人物，不妨參考雷軍。雖然他是中國人，但他做的事情是台灣人本來應該最擅長的，而他卻超越了我們。小米的電動車之路，值得關注！

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