南亞科：DRAM缺貨到年底

DRAM廠南亞科昨日舉行法說會，釋出對記憶體產業最新的看法，總經理李培瑛指出，第2季DRAM消費性等各應用面需求不錯，市況供不應求，預估價格將持續上漲，伺服器DRAM的售價就可望上漲一成，利基型DDR3更是缺貨，南亞科第2季營運將優於首季。整體來看，DRAM供給吃緊狀況可能直到今年底。

南亞科今年第1季營收為177.31億元，季增20%、年增23%，毛利率29.1%、季增7.1個百分點，營業利益率17.1%、季增8.3個百分點，稅後純益達27.05億元，季增1.92倍、年增40.3%，單季每股純益0.88元，為近三季新高。

就整體市況來看，李培瑛表示，全球總體經濟成長上修，有利於DRAM需求成長，預期第2季消費型電子產品需求暢旺供給吃緊，筆電動能持續強勁，伺服器需求恢復成長，手機需求則穩健。

針對DRAM價格走勢，李培瑛認為需求端強勁，預估第2季價格將繼續上漲，伺服器DRAM報價漲幅可達一成。DDR3因廠商將生產線轉生產CMOS、PMIC等產品，供給量明顯縮減，DDR3出現缺貨情況，價格漲勢更加強勁。

李培瑛強調，目前DDR4庫存水位很低，雖然漲幅不像DDR3大，但因為是整體市場最大應用與產出，所以價格也持續上漲。

他預期DRAM供給吃緊情況將持續至今年底，後續需持續觀察新冠疫苗普及率及疫情改善情況、美中貿易關係，及供應鏈重複下單與長短料問題的影響。

南亞科今年資本支出預算以不超過新台幣156億元為上限，用在10奈米級製程技術、研發及一般性等資本支出，位元銷售量預估為持平至微幅增加；第1代的10奈米級製程產品8Gb DDR4，預計今年下半年開始客戶送樣，DDR5進入產品設計開發，同時加速第2代的10奈米級製程技術及產品的開發時程，預計今年第3季導入試產。