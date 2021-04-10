快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南亞科：DRAM缺貨到年底

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導
南亞科總經理李培瑛。記者／李孟珊攝影。
南亞科總經理李培瑛。記者／李孟珊攝影。

DRAM南亞科昨日舉行法說會，釋出對記憶體產業最新的看法，總經理李培瑛指出，第2季DRAM消費性等各應用面需求不錯，市況供不應求，預估價格將持續上漲，伺服器DRAM的售價就可望上漲一成，利基型DDR3更是缺貨，南亞科第2季營運將優於首季。整體來看，DRAM供給吃緊狀況可能直到今年底。

南亞科今年第1季營收為177.31億元，季增20%、年增23%，毛利率29.1%、季增7.1個百分點，營業利益率17.1%、季增8.3個百分點，稅後純益達27.05億元，季增1.92倍、年增40.3%，單季每股純益0.88元，為近三季新高。

就整體市況來看，李培瑛表示，全球總體經濟成長上修，有利於DRAM需求成長，預期第2季消費型電子產品需求暢旺供給吃緊，筆電動能持續強勁，伺服器需求恢復成長，手機需求則穩健。

針對DRAM價格走勢，李培瑛認為需求端強勁，預估第2季價格將繼續上漲，伺服器DRAM報價漲幅可達一成。DDR3因廠商將生產線轉生產CMOS、PMIC等產品，供給量明顯縮減，DDR3出現缺貨情況，價格漲勢更加強勁。

李培瑛強調，目前DDR4庫存水位很低，雖然漲幅不像DDR3大，但因為是整體市場最大應用與產出，所以價格也持續上漲。

他預期DRAM供給吃緊情況將持續至今年底，後續需持續觀察新冠疫苗普及率及疫情改善情況、美中貿易關係，及供應鏈重複下單與長短料問題的影響。

南亞科今年資本支出預算以不超過新台幣156億元為上限，用在10奈米級製程技術、研發及一般性等資本支出，位元銷售量預估為持平至微幅增加；第1代的10奈米級製程產品8Gb DDR4，預計今年下半年開始客戶送樣，DDR5進入產品設計開發，同時加速第2代的10奈米級製程技術及產品的開發時程，預計今年第3季導入試產。

南亞科 DRAM

延伸閱讀

南亞科第1季獲利季增192.7% 每股純益0.88元

十銓科技首季營收19.13億 創十年新高

南亞科首季營收177.31億元 每股賺0.88元

十銓首季營收達19.13億元 創同期新高

相關新聞

美中角力 謝金河分析地緣政治下3個新變數

財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，美國近日再度宣布把7家中國企業列入實體清單，甚至台積電、世芯也被捲入，世芯殺到跌停，一度...

鴻海為「MIH電動車」開序章後…老總：台灣電動車有兩大優勢與挑戰

中國的電動車行業，正處於一個戰國時代。除了既有業者如蔚來、理想和小鵬之外，網路平台如百度、阿里也高調進入，傳統汽車大廠如上汽集團、吉利汽車亦積極跨足，甚至連不同行業的大咖像海爾及華為都來參一腳，熱鬧非凡。

台廠強攻電動車零配件 今年實績續發酵

電動車浪潮席捲全球，台灣廠商強攻關鍵零配件，包括鴻海、和大、東陽、東元、上銀、日月光投控、被動元件等指標大廠，具體實績今...

圓展推出全新視訊會議系統 搭載創新 AI 智慧科技

圓展科技（3669）全新視訊會議系統AVer VC520 Pro2與視訊攝影機AVer CAM520 Pro2，搭載創新...

應白宮邀請！台積電證實將參加半導體視訊峰會

為強化半導體科技供應鏈，白宮將在12日召開半導體執行長峰會，台積電上午證實受邀，並表示會參加視訊峰會，至於由哪一位高層主...

電池成本攸關電動車普及 3大技術台廠須迎頭趕上

電動車浪潮加速中國和全球動力電池需求，電池模組占電動車成本比重最高，降低電池成本攸關電動車普及度，目前電動車電池正極材料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。