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擴大電競生態圈 宏碁Predator League虛擬賽車計畫起跑

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
宏碁Predator League虛擬賽車推廣計畫起跑。宏碁提供
宏碁Predator League虛擬賽車推廣計畫起跑。宏碁提供

宏碁延伸電競發展觸角，集結賽車領域專家、科技產業、學校的力量，宣告Predator League虛擬賽車推廣計畫起跑，將舉辦首屆Predator League虛擬賽車聯賽，同時於4月中啟動校園電競列車，將進行虛擬賽車的教育及技術交流；也邀請職業賽車手陳意凡、知名車壇Youtuber-Chester成為Predator League虛擬賽車推廣大使，攜手為台灣的虛擬賽車發展努力，讓更多人投入新電競領域，擴大電競生態圈。

宏碁台灣區營運長張世欣表示，Acer積極推動台灣電競發展，除了持續開發頂尖電競配

備，去年開始導入生活化產品Predator Shot掠奪者能量飲，這三年來成功建立電競服務平台，協助22所學校建置電競產學教室，成為宏碁電競盟校一員，這段時間也透過舉辦多元Predator League賽事，建立學校跨入職業領域的橋樑、培養多元電競人才。

談到今年度電競策略，張世欣指出，「運動虛擬化是長期觀察方向，尤其在賽車項目，透過擬真賽道練習可降低成本，又可跨區域及跨時間選擇不同賽道練習、及與不同國際級對手競技，享受不同以往的賽車體驗，讓嚮往賽車的玩家輕鬆踏入賽車世界、也可讓現有賽車手持續練技及炫技，而這一年適逢疫情，需求興起將可加速虛擬賽車的發展。」

宏碁舉辦首屆Predator League虛擬賽車聯賽，透過體育署轄下「中華民國電子競技運動

協會」與「中華賽車會」協助賽車聯賽規章擬定及跨界媒合，由專業的賽事舉辦單位

「SGAN Motorsports」進行賽事執行，6月起開放報名，預計11月冠軍出爐，初步至少號

召20隊參賽隊伍，40位虛擬賽車選手參與對決，報名參與的團隊皆可得到Lynx專業

電競賽車服，得獎隊伍則可得到獎金及由台灣固特異輪胎提供的產品作為獎品。

宏碁也將於4月中啟動電競校園列車，透過整套虛擬賽車裝備︰擁有絕佳散熱技術的頂級

Predator電競桌機、三台QHD 144Hz以上的Predator電競螢幕與電競鍵鼠組，搭配由「羅

技G系列」提供的模擬方向盤及 ImmerSim提供的專業車架，實際體驗模擬賽車的真實

感；也將有中華賽車會提供的教育資源，包括虛擬賽車禮儀、比賽規章等，透過列車巡

迴各校，讓發展觸角更多元。

Youtuber-Chester進行虛擬賽車。宏碁提供
Youtuber-Chester進行虛擬賽車。宏碁提供
宏碁Predator League虛擬賽車推廣計畫起跑。宏碁提供
宏碁Predator League虛擬賽車推廣計畫起跑。宏碁提供

電競 宏碁

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