震旦雲攜手中山大學產學合作 深化人資數據分析與應用

震旦（2373）集團持續培育未來數位人資專才，旗下震旦雲於今（9）日和中山大學人力資源管理所產學合作，簽署合作備忘錄，共同培育人資數據分析與應用的專業人才，協助企業人資數位轉型。雙方將在「課程個案」、「研究計畫」、「系統平台授權」、「人才培育」等展開合作，預計兩年將培育超過150位人資專才，加速培育數位人才。

震旦集團雲端事業部林敬寶總經理致詞表示，未來HR的角色應化被動為主動，積極地扮演企業的策略夥伴，透過人資大數據、人工智慧等科技，洞察組織發展中的問題，提供策略性的建議。此次授權的震旦雲人資系統和AI面試系統等系統，能讓系所師生教學研討使用，其中包含許多人力資源重要數據指標，期望透過和學校專家團隊合作，從中發展更多創新的價值與應用，增進產業在人才管理的預測能力。

中山人管所紀乃文所長則指出，人力資源數據分析，一直是近年中山大學人管所轉型與發展的重點，除了在亞太專班乙組成立數據分析組外，更開設了「人力資源數據分析課程」，教導學生人資數據分析常用的統計分析技術與軟體，更結合實戰的數據個案讓學生分組進行診斷。紀所長表示，未來此課程將能結合震旦雲的相關數據做為診斷的個案，讓學術能搭配產業實務資料，也能協助個案企業在人才甄選、培訓、績效管理等面向，做深入的人資數據洞察，更進一步預測及發展精準的管理策略。

震旦雲預計5月份開始，將和中山人管所共同開設「AI面試工作坊」、「數位轉型趨勢」等課程講座，由震旦雲的講師團隊，到學校教學，讓學生能提前體驗職場中所會運用到的最新趨勢和系統工具。

震旦目前己與中山大學、中央大學、臺師大展開AI人資各項合作外，旗下震旦雲「AI面試系統」已獲得許多知名科技業、製造業、金控集團採用，提升人才甄選的效率和精準度，應用層面廣泛，舉凡校園招募、儲備幹部、海外甄選等應用，用AI來輔助人資協同作業，成為人力資源管理的熱門趨勢。