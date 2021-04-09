兩大媽祖遶境即將起駕 遠傳派出60個工程師待命

台灣宗教界盛事媽祖遶境進香活動即將展開，大甲鎮瀾宮媽祖將於今（9）日、白沙屯拱天宮媽祖將於4／11正式起駕，分別進行為期9天8夜、8天7夜的出巡遶境行程，將由十多萬信徒參與。遠傳表示，全台信眾祈福的重要時刻，遠傳評估行動數據與語音需求，強化沿線5G、4G基地台容量，更派出超過60位工程人員全程待命。

遠傳表示，今年適逢兩大媽祖出巡遶境時間重疊，為了讓在現場的遠傳用戶擁有最佳的4G、5G網路體驗，遠傳動員超過100人次的工程人員，在遠傳既有透過不同頻譜特性，打造涵蓋率廣、穿透性佳的綿密行動網路之優質基礎下，提前完成橫跨苗栗、台中、彰化、雲林及嘉義共五縣市的遶境沿線基站容量擴充工程，並特別在信眾聚集的熱門區域，包含大甲鎮瀾宮、大甲溪橋、大甲水尾橋、彰化市南瑤宮、彰化市天后宮、西螺大橋、白沙屯拱天宮、通霄慈后宮、後龍山邊媽祖宮、北港朝天宮等沿途據點，加強網路擴充、並派出行動訊號車坐鎮現場，希望讓想打卡、直播、視訊的信眾，都能順暢地透過網路與各方親友分享盛況。

遠傳表示， 除了繞境沿線5G基地台佈建已達300站以上；更擴充超過100站既有4G基站容量；出動4G、5G行動訊號車；活動期間將有超過60位工程人員全程現場待命；後端更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業。

遠傳強調，5G一路用心建設，囊括兩大國際權威機構Speedtest、Opensignal認證「5G網速冠軍」殊榮！上個月甫推出「遠傳5G用戶真實體驗」活動，獲得全台各地遠傳5G用戶廣大迴響，包含台灣北、中、南、東部地區，無論是歷久彌新的旅遊勝地、新崛起的打卡熱點，都測出亮眼的5G網速。

遠傳表示，即日起至6月10日止，只要將「遠傳5G網速」測速地點及測速照片上傳至活動網站、並寫下遠傳5G使用體驗心得，就有機會獲得 iPhone 12 （128G）、遠傳friDay影音免費暢看序號好禮！敬請把握難得機會，體驗遠傳第一名的5G網速、抽iPhone 12大禮。