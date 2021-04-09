面板雙虎3月營收達陣300億元 同創近四年新高

面板大廠友達（2409）、群創（3481）今（9）日同步公告3月合併營收，雙虎都突破300億元大關，月增二成以上，並改寫近四年單月營收新高；第1季營收也雙雙達到800億元之上，達成年、季雙增，顯示面板廠受惠於報價漲勢延燒帶動，業績表現持續增溫，隨著面板價格走勢攀升不斷，預期第2季營收將繼續走高。

友達3月合併營收達307.2億元，月增20%、年增49.8%，為近四年單月營收新高。友達指出，公司3月份面板總出貨面積達221.1萬平方米，較2月份增加10.1%，整體營收較去年大增則是因市場價格上漲，以及出貨量增加所致。

群創3月合併營收達309.9億元，月增22.3%、年增57.5%，同樣是近四年單月營收高點。群創表示，3月份大尺寸合併出貨量共計1,336萬片，較2月份增加15.4%；中小尺寸合併出貨量共計2,987萬片，較2月份增加19.3%。

以季度來看，友達今年第1季累計合併營收達829.4億元，季增3%、年增54.5%，為近14季新高。出貨方面，第1季面板總出貨面積達635.4萬平方米，較去年第4季減少6.3%，與去年同期相比增加15.2%。

群創今年第1季累計合併營收則達到838.4億元，季增7.4%、年增66.4%，創下近15季新高。群創上季出貨呈現「抓大放小」，今年第1季大尺寸合併出貨量共計3,747萬片，與去年第4季出貨量3,703萬片相比，增加1.2%；中小尺寸合併出貨量共計8,149萬片，與去年第4季出貨量8,328萬片相比，減少2.1%。

對於當前面板市況，友達、群創皆看好今年面板相關需求熱度。除了在家工作、學習帶起的IT產品需求，各國政府積極在疫情期間推動數位轉型，開出許多大型專案標，都讓面板持續供不應求。群創先前也在法說會上表示，目前公司利潤比率仍處於上升週期，毛利率有望從去年第4季的二成，往三成的新高點邁進。

今日台股大盤雖開高走低、收盤下跌72.34點，但友達、群創逆勢上漲，友達收盤價來到24.6元，上漲1.25元、漲幅5.35%；群創收盤價24.65元，上漲0.65元、漲幅2.71%。