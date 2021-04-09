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十銓首季營收達19.13億元 創同期新高

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

記憶體模組十銓科技（4967）今（9）日公布3月營收6.09億元，累計今年第1季營收達19.13億元，年增23.69%，創歷年同期新高紀錄。展望第2季，十銓看好5G帶動AI、HPC、IoT等各項應用需求，自駕車車載、醫療等高效能記憶體，屆時勢必爆量成長。

十銓表示，2021年接續2020 Q1的記憶體多頭行情，後疫情時代對於邊緣運算高速儲存、遠距辦公、伺服器及雲端資料中心等需求強勁，再加上EMS、SI積極拉貨，連帶消費性記憶體價格也跟著向上，十銓積極擴充品牌市場之營銷策略奏效，銷售續創佳績，營收不僅優於往年，第一季更創下歷年最高水準，業績更上一層樓。

就各產品線來看，十銓銷售額及出貨量皆呈正成長，其中，T-Force電競產品月銷量已連續數月翻倍成長，企業應用在資料中心、伺服器的DRAM及SSD需求自恢復以來亦持續攀升，十銓整體SSD3月銷量年增達到38%；瞄準影音內容創作及編輯所需的強大運算、存儲速度及多工處理的效能需求，全新創作者系列T-CREATE SSD搶攻PCIe 4.0高速市場，以滿足專業創作者需求，有助推升營運表現。

近期美光看好DRAM發展上調Q2財測，加上鎧俠IPO及被併購消息頻傳，顯示記憶體多頭行情火熱，此外，中美貿易戰餘溫不斷，全球供應鏈板塊遷移，零組件嚴重缺料，全球半導體供給吃緊價格飛漲，DRAM現貨、合約報價輪流向上波動，種種現象可嗅得市場復甦訊號已啟動。

十銓看好記憶體產業向上，持續強化高階電競、創作者市場布局，耕耘許久的中大型工控／SI客戶亦陸續轉單，DRAM及NAND Flash下半年營運加溫可期。

展望第2季，十銓將更著重於高速運算市場，擴大高階及利基應用布局，看好5G帶動AI、HPC、IoT等各項應用需求，自駕車車載、醫療等高效能記憶體，屆時勢必爆量成長。

十銓 記憶體模組 DRAM

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