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群聯3月營收51.73億元 創歷史單月次高

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

快閃記憶體控制晶片大廠群聯（8299）今（9）日公佈3月份營收為51.73億元，雖較去年同期下滑6%，仍創歷史單月次高；累計今年第1季營收達128.88億元，與去年同期相較持平，並創歷史單季次高。

群聯指出，與去年同期比較，3月份PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過70%，刷新單月歷史新高，此外，年度累計至3月份的PCIe SSD控制晶片總出貨量成長年成長率超過100%，創歷史同期新高。

工規記憶體模組方面，總出貨量年增率超過20%，創歷史同期新高；年度累計記憶體總位元數出貨量（Total Bits）也成長近30%，創歷史同期新高。

群聯強調，由於市場逐漸接受高速PCIe SSD所帶來的高效能體驗，也直接刺激市場對於高儲存容量的需求，有助於群聯持續擴增市佔率與營收。

群聯董事長潘健成表示，近期因為全球半導體產業產能緊張，不僅相關的原物料以及生產價格陸續出現漲價的現象，上下游的供應鏈也開始反應長短料的問題。

然而，群聯一直以來都秉持著未雨綢繆及穩扎穩打的態度，務實的規畫與布局，再加上群聯長期與上下游供應商維持良好的夥伴與共營共利關係，在這次的產業緊張局勢相對受到較小的影響。

在未來的季度，群聯也將維持與客戶夥伴之間的承諾，在努力滿足市場需求的同時，也持續鞏固上下游夥伴關係，共同攜手度過這波的半導體超級景氣循環週期。

群聯 控制晶片 記憶體模組

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