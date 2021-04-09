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瀚荃3月營收3.23億元、月增48% 第2季持續看增

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

瀚荃（8103）今（9）日公告2021年3月營收為3.23億元，業績更勝去年4月疫情解封後客戶強力回補庫存的3.2億元；直逼今年1月3.4億元的新高營收，較2月成長48%，較去年3月成長14%。

瀚荃表示，去年第1季基期低，但對比去年第4季8.44億元，今年的第1季8.86億元，季增5%。從營收成長動能來看，展望今年除了WFH(work from home)的筆電消費終端需求的基本盤，隨著疫苗施打普及後，經濟已經從復甦轉向繁榮；歐洲、美國工業、伺服器、資料中心等等產業積極的「搶庫存」。瀚荃除了迎來有史以來最好的第1季以外，第2季也有機會再刷歷史紀錄。

各產品線以光電、伺服器網路周邊及汽車皆有50%以上的成長，今年除了擴大伺服器網路周邊、資料中心及工業控制的產品佔比外，電動車去年底小量交貨陸系電動車廠，年底很有機會交貨美系品牌的二線供應商。

瀚荃表示，傳統汽車使用的連接器種可能近百種，單一車型所使用連接器可能有500個，但是新能源汽車的興起及自動駕駛技術的成熟，新能源汽車單車連接器用量可能達到800-1000個，增長幅度達到60%-100%。未來，隨著新能源汽車占比的不斷提升，將提升平均單車連接器用量；隨著鴻海所組的MIH平台儼然成形，不管電動車的game changer是誰都不能缺少台灣供應鏈，瀚荃肯定也不會缺席。

電動車

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