研華與自由系統結盟 加速工業物聯網生態體系發展

研華（2395）今天（9日）宣布投資自由系統股份有限公司20%股權結盟。雙方結盟後，將形成深層策略合作關係，由自由系統擔任Azure IoT CSP（IoT Cloud Solution Provider）策略夥伴角色，協助將研華WISE-PaaS、WISE-DeviceOn、IoT硬體打包成服務，導入應用場域，並與研華在Azure雲服務上建立深層合作關係。

研華科技嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，研華所發起的IoT CSP模式，主要透過與現有雲服務商連結，將IT、OT、Cloud、Service四種元素集結加值，以利擴大服務有IoT需求的客戶。此次與自由系統結盟，將可結合研華在物聯網中的品牌優勢丶行銷通路丶OT客群以及自由系統在IT服務、雲端解決方案與資訊安全等專業服務形成互補發揮綜效，共同開創IoTaaS（IoT as a Service）之新商業模式。

研華科技董事長劉克振也補充，研華近年在物聯網推動上，多專注由端到雲的Edge-in策略。近年雲端服務成熟發展，卻仍未有IoT雲端夥伴生態圈的形成，因而提出IoT-CSP 模式的構想，期待藉由雲向端推動（Cloud-out）的策略，透過串聯IoT CSP夥伴，形成IoT戰略夥伴圈。

自由系統總經理俞伯翰表示，在深耕於MSP（Managed Service Provider）領域10年中，自由系統已為數百間企業導入數位佈署的解決方案，藉由多年在第一線服務的經驗，相信能與研華共同打造工業物聯網生態系，引領國內物聯網業者進行下一波的產業升級，一同進軍IoT CSP的藍海市場。此外，藉由此次結盟，自由系統將從第一線協助企業導入CSP雲服務，延伸商機至研華現有的WISE-PaaS工業物聯網雲平台和IoT產品，完成客戶IT至OT數位轉型需求。

俞伯翰補充道，在與研華策略結盟後必能將IoTaaS方案快速複製到全球，對於海外商業版圖拓展及組織規模的擴張無疑是有指數型成長的潛力。自由系統也期許，奠基在自由系統過去豐富的海外服務經驗，以及研華海外市場資源，雙方能朝向成為世界領先的IoT服務公司的目標邁進。

研華與自由系統結盟後，將鎖定智慧零售、智慧醫療、智慧城市作為初期切入領域，雙方預計透過此次IoT CSP共創發展模式能夠快速取得戰果，亦希望藉此案拋磚引玉，招募更多海內外的IoT CSP夥伴，豐富雲端生態，爭取企業數位轉型的契機。