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台積電3月合併營收1,291.27億、月增21.2% 創歷史新高
台積電（2330）3月合併營收1,291.27億元，月增21.2%，年增13.7%，創歷史新高，累計今年前3月合併營收3,624.1億元，年增16.7%。
根據台積電先前的財測預估，今年第1季營收127~130億美元，以27.95元兌1美元計算，首季新台幣營收約3,549.65億元～3,633.5億元。
美系外資報告看好台積電後市，預估最快在2024~2025年營收可達900億美元，可望成為全球半導體產業營收最大；美系外資預估台積電第1季營收3,617億元，毛利率51.5%，重申買進評等，目標價維持上看900元。
台積電今（9）日以618元開出，上漲5元，一度下滑至609元，終場收在610元。
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