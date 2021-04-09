5G需求挹注 亞電Q1營收創歷年同期新高

亞洲電材（4939）今（9）日公告2021年3月合併營收為1.53億元，累計第1季營收為4.48億元，不僅較去年同期增加37.66%，更創下歷年同期新高紀錄，主要受惠中國境內5G蓬勃發展，帶動產業復甦，挹注亞電營收表現。

亞電表示，受惠中國2020年因疫情遞延之5G通訊需求強力回補，推動5G智慧手機汰換潮，其他消費電子訂單亦持續攀升，包括以軟板為主之平板、NB需求暢旺。此外，東台新廠新增之前段塗佈產線，已完成第一階段設備安裝作業，預期第2季進入小批量試產作業，而亞電亦已從舊廠區搬遷後段製程至新廠測試，提高新廠稼動率及縮短學習曲線。

亞電觀察，由於現今全球電子供應鏈普遍存在重複下單現象，是否會導致後續拉貨動能疲軟，亞電將審慎因應，密切掌握訂單與出貨狀況，惟樂觀5G通訊帶動產業復甦趨勢不變，全年營運可望穩健走揚。