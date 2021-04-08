日立收購GlobalLogic 加速全球基礎設施數位轉型

日立收購美國數位工程服務領導廠商GlobalLogic，此次收購將整合 GlobalLogic 先進數位工程服務與日立 Lumada 產品組合，加速全球社會基礎設施的數位轉型。

日立集團（Hitachi， Ltd.）宣佈，收購總部位於美國的數位工程服務領導廠商 GlobalLogic 。此次收購，是以日立美國子公司HGDH為收購而成立的獨立投資組合公司（ SPC），與 GlobalLogic母公司GlobalLogic Worldwide Holdings之間的最終協議為基礎。

此交易需符合慣例條件和監督單位的批准，預計於 2021 年 7 月底前完成。

透過此次收購，日立希望利用GlobalLogic的先進數位工程能力及其穩定的客戶群，來強化日立的Lumada數位產品組合。 Hitachi Vantara是日立在美國的子公司，同時也負責日立的數位基礎架構、資料管理及數位解決方案業務，在推動Lumada的全球業務成長中扮演重要角色。

此次收購將讓全球鐵路、能源和醫療照護等社會基礎設施，加速數位轉型的推動，進而在日立專注的五大領域（包括IT、能源、工業、行動與智慧生活）和車用系統業務上（Hitachi Astemo）發揮綜效。透過與客戶合作推動其社會創新業務，日立將能加速為客戶提升社會、環境和經濟價值，並打造永續發展的社會。

Lumada 是日立先進的數位解決方案及服務代名詞，可將資料轉為洞見，幫助社會基礎設施進行數位轉型。

GlobalLogic總部位於矽谷，在迅速成長的數位工程服務市場中居於領先地位。GlobalLogic在14個國家／地區擁有 2萬多名專業人員，並在全球各地設有設計工作室和軟體產品工程中心。

擁有晶片至雲端的先進軟體產品工程技術、豐富的設計能力和垂直產業的專業知識。透過這些專業能力，GlobalLogic能設計與開發出支援產品、平台和數位體驗的創新軟體，協助客戶為其用戶創造新營收並增加價值。

此外，GlobalLogic擁有穩定的客戶群，包括400多家，分別在通訊、金融服務、汽車、醫療照護、生命科學、技術、媒體娛樂及製造業等重要產業的領導者及知名品牌。

全球的數位轉型（DX）投資正迅速增長。根據IDC 預測，2022年全球65%的GDP，將由數位化企業提供的產品和服務來驅動。

此外，專精於產品工程設計和數位轉型的研究顧問公司Zinnov表示，全球數位工程潛在市場，將以19%的年複合成長率（CAGR）成長，並於 2025年增長至1.1兆美元。