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全國電子9日起推出破盤限時下殺 最低28折起

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全國電子(6281)祭出春季最後一檔優惠，自4月9日起至4月13日破盤五天，包括家電9折、限時下殺最低28折、家電精選商品享加1元多1件、8K電視最高現折7萬，買電視再送Dyson，指定銀行刷卡最高回饋5500元。

全國電子指出，同時舉行電腦舊換新，指定電腦最高現折2500元，Apple指定商品最低5折起。綁定LINE好友消費拿LINE POINTS，再享空調免費場勘再抽好禮。

全國電子表示，8K電視狂降7萬，換電視揪要趁現在，三星高畫質8K電視親民價讓消費者直呼揪感心，智慧家電正夯75吋大電視LG AI語音物聯網電視下殺近3萬；電視出清7折起，指定電視再送Dyson、伊萊克斯等。

全國電子強調，每到換季，家裡的毛小孩就開始大掉毛，讓你遠離過敏，換季家電必備掃地機器人28折、dyson空氣清淨機43折限量快搶。

全國電子強調，推出電腦舊換新現折優惠「搭載Intel Core i5，舊換新現折1,500元；搭載Intel Core i7，舊換新現折2,500元，讓你Take it easy工作電競、文書一次搞定。破盤換季出清Apple指定多款商品最低5折起，數位遊戲商品更是祭出SWITCH 瑪利歐狂怒派對同捆組優惠價12,900元。

全國電子 電視 智慧家電

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