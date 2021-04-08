導線架大廠長科*、界霖3月營收 雙創歷史新高
受惠打線封裝需求自去年第4季起急遽升溫，對導線架需求同步暢旺，導線架大廠長科*（6548）和界霖今（8）日公布3月營收分別為9.85億元、5.17億元，累計今年第1季營收則為27.2億元和14.52億元，兩間廠商的單月、單季營收均改寫歷史新高。
在打線封裝市況熱絡，導線架供不應求，加上漲價效應助攻，推升長科 *3月、單季營收均改寫歷史新高；長科 *3月營收9.85億元，月增26%、年增26.9%，累計今年第1季營收27.2億元，季增1.3%、年增26.3%。
導線架需求熱，同樣推升界霖3月營收突破5億元至5.17億元，月增20.05%，年增45.3%，累計今年第1季營收達14.52億元，季增13.79%、年增49.79%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言