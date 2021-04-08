中揚光2月稅後淨損2600萬元 每股虧0.38元
中揚光（6668）公布2月自結稅後淨損2,600萬元，每股淨損0.38元。
中揚光近期股價漲勢凌厲，8日再收漲停板97.2元，上漲8.8元，為一年多來高點，累計4月以來短線漲幅高達45%。中揚光3月營收9,343萬元，月減15.6%，年減33.7%，累計今年前兩個月營收2.04億元，年減15%。
中揚光持續擴大手機鏡頭代工業務，本季將出貨800萬畫素鏡頭予韓系客戶，貢獻營收新成長動能，今年來自手機代工業務營收占比有望拉高超越兩成，推升全年營收成長，法人估計，年增上看15%。
中揚光為國內最大的手機鏡頭模具大廠，近年業務延伸至下游鏡頭組裝代工，主要以陸系、韓系客戶為主，去年營收占比約15%，至於模具業務營收占比約60%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言