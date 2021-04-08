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中揚光2月稅後淨損2600萬元 每股虧0.38元

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

中揚光（6668）公布2月自結稅後淨損2,600萬元，每股淨損0.38元。

中揚光近期股價漲勢凌厲，8日再收漲停板97.2元，上漲8.8元，為一年多來高點，累計4月以來短線漲幅高達45%。中揚光3月營收9,343萬元，月減15.6%，年減33.7%，累計今年前兩個月營收2.04億元，年減15%。

中揚光持續擴大手機鏡頭代工業務，本季將出貨800萬畫素鏡頭予韓系客戶，貢獻營收新成長動能，今年來自手機代工業務營收占比有望拉高超越兩成，推升全年營收成長，法人估計，年增上看15%。

中揚光為國內最大的手機鏡頭模具大廠，近年業務延伸至下游鏡頭組裝代工，主要以陸系、韓系客戶為主，去年營收占比約15%，至於模具業務營收占比約60%。

手機鏡頭 營收

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