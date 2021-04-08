茂林-KY業績將再創高 總座：今年營收估成長10~15%

導光板大廠茂林-KY（4935）去年營收首度飛越百億元大關，每股純益達一個股本，營收、獲利均創下歷史新高，總經理蔡宗霖今（8）日在法說會表示，IT、穿戴、顯示及消費性等四大產品線今年都會有一定幅度成長，預估今年整體營收將再成長10~15%。

茂林今年第1季累計合併營收達26.7億元，季減23.7%、年增94%，改寫同期新高。蔡宗霖指出，第1季是傳統淡季，加上客戶部分下游有缺料情況，因此公司第1季出貨量較前季下滑，預期從第2季開始IT產品出貨將會回復正常水準；電視產品今年上半年因為疫情與缺料影響，新機種導入有延遲現象，預期下半年出貨情況會優於上半年。

茂林去年營收占比中，IT產品比重高達70%，穿戴產品12%，顯示產品10%，消費性產品7%。法人估計，茂林今年營收組成應會與去年類似，IT產品營收將隨著大客戶銷售向上，整體跟著提升10~15%，其中電競產品營收自去年開始大增，今年也會再成長二到三成；顯示產品因為電視加速走向大尺寸，該部分導光板出貨量預期可增加近二成。

對於原物料成本持續上漲，蔡宗霖指出，茂林與客戶維持良好互動，有共同分擔原物料上漲的機制，對公司利潤比率不會有太大影響。法人估計，由於茂林持續改善製程，加上物料漲價有客戶共同承擔，估計茂林今年毛利率可從去年的21.2%，上看到25~30%。

資本支出方面，茂林今年計畫為4.5億元，約與往年相當，主要投注在上海廠、中壢廠的設備改善，自動化設備導入，以及購入下一世代的研發設備。

展望後續經營策略，蔡宗霖指出，未來將持續深耕光學、精密加工等核心技術，搶進下一世代產品；生產方面，公司近年大量投入自動化設備、資料搜集與AI深度學習，已有效提升生產效能，將繼續進行；導光板應用範圍也會持續擴大，像是對應健康管理需求的穿戴產品，近年成長快速的電競產品，以及普及率越來越高的電動車，茂林也已投入相當研發資源在車輛情境照明上。