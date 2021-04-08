辦門號送衛生紙又來了 亞太電信推299不限速吃到飽
中華電信多年前為吸引最後一批2G用戶升級4G門號，祭出辦門號送衛生紙優惠，也引發後續電信產業一波波辦門號送衛生紙、送咖啡等促案。
亞太電信（3682）宣布，國際紙漿價格近期飆漲，讓國內衛生紙售價蠢蠢欲動，在亞太電信數位門市，新申辦及攜碼用戶，申辦月租299元限時方案，綁約12個月，不限速上網吃到飽，送萊爾富衛生紙15串，幾乎等於一般家庭一年用量。
亞太電信表示，推出4G 月租199 / 299元限時方案，約期12個月，分別享21Mbps/不限速上網吃到飽，網外及市話每月贈送20分鐘及299分鐘優惠，同時再加贈好禮，提供民生必需品衛生紙、AIWA 電飯盒、1000元大潤發提貨券、AIWA 黏塵除毛球機、GPLUS 小月亮多功能藍芽喇叭等多元品項供選擇，最高贈送15串一年份衛生紙，在衛生紙漲價前與消費者一起抗漲守荷包。
亞太電信強調，數位門市自2019年起，不斷優化服務，跨界攜手萊爾富、全家便利商店，提供用戶10分鐘內快速完成線上數位門市下單，線下於超商進行身分認證、購卡、取卡的一條龍服務，從線上延伸到線下超過5,000間實體據點，打造全台最快開通、最便民的電信電商生態圈，數位門市成績告捷，2020年數位門市有效用戶數年增17%。
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