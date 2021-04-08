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鼎元董事會風雲變色 富采回應了

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

感測元件廠鼎元（2426）今（8）日公告，國內LED龍頭富采投控（3714）正式入主公司董事會，本次董事名單中，泛富采集團提名三席董事，鼎元則提名一席，其餘三席為獨立董事，總計七席董事；因此未來富采將負責主導鼎元董事會，在強強結盟下，市場認為未來鼎元營運將相當具成長空間。

針對入主鼎元，富采發言系統回應，公司為健全感測領域的布局，提供客戶更完整的感測解決方案，因此已入股鼎元，並在鼎元董事改選中取得三席董事，成為鼎元董事會中的重要決策角色之一。

富采進一步指出，雖然富采集團中有晶電提供客戶全波段LED產品線，滿足客戶在工業控制及生物感測各式需求，但感測應用中，除了晶電提供的發光元件外，也要搭配受光元件才能達到完整的感測功能。鼎元自1987年成立後，受光元件即為其重點發展的一環，已有多年累積的技術與產品線，包括適用可見光、近紅外光（ <1 µm）的Si感測元件及短波長紅外光（1~1.6 µm）的InP感測元件。讓富采感測布局更全面，就是富采入股鼎元，成為策略合作夥伴的重要因素。

最後，富采強調，雖然富采在鼎元取得多席董事並成為董事會中的重要決策角色，但這樣的策略合作主要著眼於提供富采客戶更完整的感測解決方案，以及強化集團布局。在鼎元未來經營中，富采將與現有經營團隊共同努力，創造雙方客戶與投資人的最佳利益。

晶電 LED

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