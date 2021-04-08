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元太與中智全球合作 推出電子紙識別證管理解決方案

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
元太科技與中智全球以電子紙識別證管理解決方案，協助醫療院所提升訪客控管效率。圖／元太提供
元太科技與中智全球以電子紙識別證管理解決方案，協助醫療院所提升訪客控管效率。圖／元太提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（8）日宣布，與中智全球（IntelliCentrics， 6819.HK）共同深耕於電子紙識別證管理解決方案。中智全球為全球醫療保健場域打造的科技服務平臺，結合電子紙識別證顯示技術，將能為醫療保健機構提供所需的安全管控機制，以確保障訪客、病人及整個社區的安全。

中智全球透過其技術服務平臺，打造能讓醫療保健機構客製需求的訪客進出管理機制，使用者透過智慧型手機於訪客管理APP登記入院資訊，相關資訊可傳輸至電子紙識別證上，顯示所登記的健康資訊及在院停留許可時間等，讓醫護人員在面對COVID-19疫情的挑戰時，亦可明確識別訪客的健康及安全情況，例如，訪客是否曾去過高風險地區或接種過COVID-19疫苗，透過電子紙呈現清楚資訊顯示，能有效協助醫療院所提升訪客控管效率，減少潛在接觸傳染風險，此項解決方案已於北美與歐洲等地區的多家醫院導入使用。

在COVID-19防疫管控下，全球各國均透過實施TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚）的實名機制管控人員往來，以確保人員及環境的健康安全。電子紙識別證可在消毒清潔後重覆使用，取代一般印刷紙張印刷的訪客識別證，減少一次性使用的紙張消耗。由於電子紙具備無電源下仍可持續顯示的特性，只要在更新資訊畫面時使用少許電力驅動，畫面更新後即可在無電源狀態下長時間顯示資訊，具備超低耗電及可重複使用的特性，為智慧與環保兼具的顯示介面。電子紙識別證結合科技服務平臺的技術，即能有效執行訪客管理，確保企業及機構的環境安全，達到COVID-19防疫原則。

目前中智全球在歐美地區已經服務1.1 萬多家醫療護理點，並採用3.7吋黑白電子紙識別證，大量應用於歐美醫療機構的訪客管理系統中。中智全球並將在台首推Biobytes VMS 訪客管理平台，搭配上4.01吋全彩電子紙識別證，優先於元太科技公司內試運行，讓企業可以有效率的控管訪客進出，並讓員工處於安全免疫的環境下工作。

電子紙 元太

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