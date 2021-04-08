快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

台積電、世芯晶片供陸飛彈研發 貿易局：必要時調查

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
台積電。路透
台積電。路透

《華盛頓郵報》報導，台灣晶片台積電（2330）、世芯（3661）晶片供中國大陸超級電腦研發對美、台超音速飛彈。對此，貿易局則說，兩家廠商都有符合《戰略性高科技貨品輸出入管理辦法》規定，目前了解兩家都無涉及軍用，但也強調業者應對產品流向負責任，貿易局必要時將展開調查。

貿易局表示，該辦法針對貨品、交易對象及用途提出三層管制，只要符合管制清單、交易最終使用人涉及出口管理實體名單，或是軍事用途，就必須依法向貿易局提出申請；台積電與世芯均有符合規定申請許可。

但按《華盛頓郵報》報導，台積電表示自己不清楚自身產品是否使用在軍事用途，世芯則稱晶片是用於伺服器及個人電腦，似乎有申請狀況不符。貿易局表示，業者應該自行調查，對於產品流向負責任，但相信台積電及世芯的多年經驗都有符合規定。

對於貿易局是否會進一步查證晶片輸出是否涉及軍事用途，貿易局表示，會持續注意事情發展，必要時展開調查。

據《貿易法》13條規定，為確保國家安全，履行國際合作及協定，加強管理戰略性高科技貨品之輸出入及流向，產品非經許可不可。

戰略性高科技貨品輸出入管理辦法為相關子法，其中的管制清單是參考核子供應國集團、澳洲集團、飛彈技術管制協議、瓦聖那協議等國際出口管制組織每年訂定清單去酌修。

台積電 世芯 晶片

延伸閱讀

晶片信用卡有複製盜刷技術？ 夫妻疑點多無罪逆轉有罪

台指期開盤跌52點 台積電期貨開盤下跌6元

台積電ADR重挫逾2% 費半指數收盤持平

晶片短缺 上汽汽車恐減產20萬輛

相關新聞

錄取台積電後答應報到...他被上司慰留反悔了 網曝恐怖後果

素有「護國神山」之稱的台積電，是許多人夢寐以求想進去上班的公司之一，近日一名網友幸運地收到台積電的錄取通知，且答應人資會報到，然而，在向原公司提出離職時，卻受到主管「誠意滿滿的慰留」，讓該名網友有些心動...

全球首創矽光子晶片可量產上市

台灣奈微光今（8）日宣布全世界第一顆可量產矽基中遠紅外光子晶片正式可落地，目前已正式在國內晶圓廠投片試產，預估年底或明年...

茂林-KY業績將再創高 總座：今年營收估成長10~15%

導光板大廠茂林-KY（4935）去年營收首度飛越百億元大關，每股純益達一個股本，營收、獲利均創下歷史新高，總經理蔡宗霖今...

元太與中智全球合作 推出電子紙識別證管理解決方案

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（8）日宣布，與中智全球（IntelliCentrics， 6819....

鴻海教育基金會 為平溪國中生揭開101煙火的祕密

提到平溪就想到天燈，但3月31日這天，位處偏鄉的平溪國中點燃的卻不是天燈，而是煙火，原來這是鴻海（2317）教育基金會「...

ABF供不應求 欣興中長多可期

據拓墣產業研究院數據顯示，受惠伺服器、5G、AI需求大爆發疊加WFH帶動PC需求，2019～2023年ABF載板產能年複合成長率有望達18％之高速增長水平，據TrendForce統計，截至2020年全球月產能約17900萬顆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。