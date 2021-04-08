台積電、世芯晶片供陸飛彈研發 貿易局：必要時調查

《華盛頓郵報》報導，台灣晶片廠台積電（2330）、世芯（3661）晶片供中國大陸超級電腦研發對美、台超音速飛彈。對此，貿易局則說，兩家廠商都有符合《戰略性高科技貨品輸出入管理辦法》規定，目前了解兩家都無涉及軍用，但也強調業者應對產品流向負責任，貿易局必要時將展開調查。

貿易局表示，該辦法針對貨品、交易對象及用途提出三層管制，只要符合管制清單、交易最終使用人涉及出口管理實體名單，或是軍事用途，就必須依法向貿易局提出申請；台積電與世芯均有符合規定申請許可。

但按《華盛頓郵報》報導，台積電表示自己不清楚自身產品是否使用在軍事用途，世芯則稱晶片是用於伺服器及個人電腦，似乎有申請狀況不符。貿易局表示，業者應該自行調查，對於產品流向負責任，但相信台積電及世芯的多年經驗都有符合規定。

對於貿易局是否會進一步查證晶片輸出是否涉及軍事用途，貿易局表示，會持續注意事情發展，必要時展開調查。

據《貿易法》13條規定，為確保國家安全，履行國際合作及協定，加強管理戰略性高科技貨品之輸出入及流向，產品非經許可不可。

戰略性高科技貨品輸出入管理辦法為相關子法，其中的管制清單是參考核子供應國集團、澳洲集團、飛彈技術管制協議、瓦聖那協議等國際出口管制組織每年訂定清單去酌修。