錄取台積電後答應報到...他被上司慰留反悔了 網曝恐怖後果

素有「護國神山」之稱的台積電，是許多人夢寐以求想進去上班的公司之一，近日一名網友幸運地收到台積電的錄取通知，且答應人資會報到，然而，在向原公司提出離職時，卻受到主管「誠意滿滿的慰留」，讓該名網友有些心動，但不知道「放鳥台積電是否被人資拉黑？」，因此發文詢問網友，對此，有網友指出恐怖後果。

原PO在PTT發文表示，他近日去面試台積電被錄取，已經答應對方會去上班了，但向原公司提出辭呈時，感受到「慰留和誠意滿滿的大餅」，因此萌生反悔的念頭，希望再待在原公司至少兩年，原PO也透露，他面試的台積電職缺非產線，雖然工時與壓力相較沒那麼大，但和現在薪水相比，可能會少2至3個月。

原PO坦言，此舉形同「放鳥」台積電，也會擔心被對方人資拉黑，因此發文詢問網友「會不會留下紀錄之後想過去也去不了？請各位有經驗的前輩指點一下」。

貼文一出，許多網友紛紛勸原PO婉拒原公司慰留，「依照經驗，我是不會信原公司的大餅啦」、「原單位已經黑了，還妄想可以爽兩年再去啊」、「要留就留，不要留兩年才換，這是什麼生涯規劃」。也有人篤定表示，原PO一定被台積電拉黑，「以後人資就直接過濾，GG人資權限很高」、「光是拒絕面試就黑了，更何況不去述職」。

有網友認為，原PO要接受原公司慰留，一定會被台積電人資拉黑。 示意圖／ingimage

但有網友表示，原PO要接受慰留，至少原公司要提出滿意的慰留條件，「老闆慰留三部曲，先口頭摸頭慰留，如果不行再給大餅跟位置，再不行，就給大餅、位置和錢，請問你老闆端到那一塊？原PO要扯到後面這樣回鍋，才有更好的籌碼」。

至於原PO表示「等兩年再去台積電」，網友感嘆「問題是你再次去台積同個職缺機會剩多少，不是非去台積電不可，只是要優化現在的職務的談判籌碼」，勸原PO再多想想，別輕意做出選擇。