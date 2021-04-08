十銓科技推極致規格 挑戰業界固態硬碟高速規格

記憶體模組廠十銓科技（4967）挑戰業界固態硬碟高速規格，旗下電競品牌T-FORCE今（8）日震撼推出黑曜女神CARDEA A440 PCIe4.0固態硬碟，讀寫速度高達7000／6900 MB/s，更搭配二款專利散熱片任玩家需求組裝搭配，幫助玩家在電競戰場上自由飆速，肆意馳騁電競世界。

T-FORCE黑曜女神（CARDEA A440） PCIe4.0 SSD支援PCIe Gen4x4規格及最新NVMe1.4協定，可向下相容PCIe3.0介面，不僅高速支援讀寫至7000／6900 MB/s，更提供標準大容量1TB／2TB供玩家裝配。

十銓科技進一步表示，經典霧黑外型的黑曜女神領先業界、提供二款專屬可替換式專利認證散熱模組，其中具層次及獨特斜切面的「鋁鰭片」特殊導流設計，有效增加散熱面積，並可降低溫度高達15%，而「超薄石墨烯散熱片」含有最佳導熱材質，熱處理效能散熱高達9%。十銓科技指出，黑曜女神（CARDEA A440）具備最佳散熱解決方案，使玩家再也不擔心因長時間高速運行遊戲產生高溫而導致降速狀況，放肆飆速，盡情享受遊戲帶來的暢快體驗。