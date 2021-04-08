快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

十銓科技推極致規格 挑戰業界固態硬碟高速規格

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體模組廠十銓科技（4967）挑戰業界固態硬碟高速規格，旗下電競品牌T-FORCE今（8）日震撼推出黑曜女神CARDEA A440 PCIe4.0固態硬碟，讀寫速度高達7000／6900 MB/s，更搭配二款專利散熱片任玩家需求組裝搭配，幫助玩家在電競戰場上自由飆速，肆意馳騁電競世界。

T-FORCE黑曜女神（CARDEA A440） PCIe4.0 SSD支援PCIe Gen4x4規格及最新NVMe1.4協定，可向下相容PCIe3.0介面，不僅高速支援讀寫至7000／6900 MB/s，更提供標準大容量1TB／2TB供玩家裝配。

十銓科技進一步表示，經典霧黑外型的黑曜女神領先業界、提供二款專屬可替換式專利認證散熱模組，其中具層次及獨特斜切面的「鋁鰭片」特殊導流設計，有效增加散熱面積，並可降低溫度高達15%，而「超薄石墨烯散熱片」含有最佳導熱材質，熱處理效能散熱高達9%。十銓科技指出，黑曜女神（CARDEA A440）具備最佳散熱解決方案，使玩家再也不擔心因長時間高速運行遊戲產生高溫而導致降速狀況，放肆飆速，盡情享受遊戲帶來的暢快體驗。

固態硬碟 十銓

延伸閱讀

永遠的女神！44歲許慧欣近況照曝光 許哲珮甜讚：一點都沒變

李天怡開斜槓暴瘦三公斤！許願催出女神馬甲線

技嘉推43吋電競顯示器

子瑜、秀智、潤娥都輸了！醫師認證2021年「韓國最想擁有臉孔榜」揭曉，最美女神是她

相關新聞

錄取台積電後答應報到...他被上司慰留反悔了 網曝恐怖後果

素有「護國神山」之稱的台積電，是許多人夢寐以求想進去上班的公司之一，近日一名網友幸運地收到台積電的錄取通知，且答應人資會報到，然而，在向原公司提出離職時，卻受到主管「誠意滿滿的慰留」，讓該名網友有些心動...

全球首創矽光子晶片可量產上市

台灣奈微光今（8）日宣布全世界第一顆可量產矽基中遠紅外光子晶片正式可落地，目前已正式在國內晶圓廠投片試產，預估年底或明年...

茂林-KY業績將再創高 總座：今年營收估成長10~15%

導光板大廠茂林-KY（4935）去年營收首度飛越百億元大關，每股純益達一個股本，營收、獲利均創下歷史新高，總經理蔡宗霖今...

元太與中智全球合作 推出電子紙識別證管理解決方案

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（8）日宣布，與中智全球（IntelliCentrics， 6819....

鴻海教育基金會 為平溪國中生揭開101煙火的祕密

提到平溪就想到天燈，但3月31日這天，位處偏鄉的平溪國中點燃的卻不是天燈，而是煙火，原來這是鴻海（2317）教育基金會「...

ABF供不應求 欣興中長多可期

據拓墣產業研究院數據顯示，受惠伺服器、5G、AI需求大爆發疊加WFH帶動PC需求，2019～2023年ABF載板產能年複合成長率有望達18％之高速增長水平，據TrendForce統計，截至2020年全球月產能約17900萬顆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。