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台積、世芯晶片助研發解放軍飛彈？經濟部：無軍事使用

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

《華盛頓郵報》報導，台灣晶片廠商台積電（2330）及世芯電子（3661）所生產晶片提供給中國大陸企業的飛騰，用於研發解放軍超音速飛彈。經濟部長王美花表示，台積電很早就有對於晶片出口對象管控，台灣也有《戰略性高科技貨品輸出入管理辦法》，目前了解是兩家廠商都符合台灣及國際規定。

王美花表示，依據貿易局規定，只要符合相關類別都要跟貿易局申請許可，台積電早期就有控管，世芯也有按規定申請許可，因此就經濟部了解，最終都沒有用在軍用品，符合國內跟美國相關規定，但會進一步了解。

王美花說，貿易局不定期都有針對廠商進行教育訓練，尤其現在出口量很大，貿易會局會排廠商教育訓練，務必遵守規定。

《華盛頓郵報》報導指出，飛騰所研發的超級電腦負責模擬超音速載體的散熱及拖力，用於研發針對美國航空母艦及台灣的超音速飛彈。而超級電腦所使用的晶片來自台積電及世芯，引發美國官方關注。

台積電在新聞報導中回覆，自己符合所有法律及出口管制規定，不清楚生產晶片有運用在軍事使用；世芯則回應，自己的產品被告知是使用在民生用途，包括伺服器及個人電腦。

台積電 晶片 世芯

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