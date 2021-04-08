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邑昇3月營收1.22億元 創近六年新高

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

PCB廠商邑昇實業（5291）於今日公告3月合併營收，受惠各領域PCB需求強力回補，以及LED自行車燈持續挹注下，3月合併營收達1.22億元，創下公司近六年來單月營收新高紀錄，累計第一季合併營收為3.28億元，年增20.95%，邑昇表示，今年維持審慎樂觀，營運成長目標不變。

邑昇說明，3月主要受惠各領域PCB需求強力回補，從工控、工業電腦到車用、醫療等高利基型應用補貨力道均優於預期，在於過去一年因疫情影響，產業前景不明，降低下游備貨意願，然而自去年底以來，除因客戶庫存低於安全水位急需回補外，原物料銅價飆漲亦提升拉貨力道，加上公司去年維持穩定採購政策，使產業需求回溫下，能快速出貨因應，挹注營收表現。

而LED自行車燈方面，邑昇指出，仍持續受惠歐美需求不斷擴張，訂單穩定挹注，能見度直達年底，後市樂觀看旺；此外，以自有品牌「DOSUN」新跨入的電動自行車e-bike陸續出貨，並深獲市場好評，目前已啟動國內第二批小量生產，目標將搶攻更廣大的歐美市場。

營收 電動自行車 PCB

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研華3月營收雙成長 單月營收創歷史次高

致茂第1季合併營收42.7億元 年成長27%

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就市論勢／半導體、PCB、網通 帶勁

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