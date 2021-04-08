優於預期！研華3月營收為歷史次高

研華（2395）今（8）日公布2021年3月份合併營收報告為50.31億元，較去年同期營收40.77億元，年成長23.41%；亦較上月營收大幅成長39.01%。累計研華第1季合併營收達131.61億元，較去年同期之112.72億元，年增率達16.76%。研華單月營收為歷史次高紀錄，首季營收亦為同期新高，整體營收表現略優於原先預期。

3月單月營收方面，各區域表現以中國、新興市場及韓國市場表現最為突出，年對年分別成長55%、51%、44%，表現亮麗。以事業群而言，工業物聯網事業群（IIoT）及物聯雲事業群（CIoT） 表現最佳，分別有56%與69%之正成長。應用電腦事業群（ACG）營收則呈現年對年下滑，衰退11%。

累計第一季營收方面，區域別表現以中國、新興市場及韓國市場表現最佳，年對年分別有76%、49%、40%正成長。事業群表現，以工業物聯網事業群（IIoT）及物聯雲事業群（CIoT）成長動能較強，年對年分別成長52%及35%。僅應用電腦事業群（ACG）營收呈現年對年衰退，較去年同期下滑14%。

在景氣回溫及各主要市場基礎建設帶動下，研華第一季營收表現優異。三月接單狀況持續增溫，單月接單與出貨比值（B/B Ratio）達1.95，累計第一季BB Ratio亦達1.67新高水位，顯示接單需求強勁。然近期供應鏈失衡及供貨時間拉長狀況未見緩解，研華內部已成立專案小組積極因應，預估此狀況將影響第二季營收約5%~10%的業績遞延。