震撼！富采入主鼎元 確定掌控董事會

國內最大感測元件廠鼎元（2426）今（8）日公告，國內LED龍頭富采投控（3714）入主該公司董事會，在4席一般董事中，富采透過旗下公司及投資公司，共掌握3席董事席次，未來將完全主導鼎元董事會，在強強結盟下，預計未來鼎元營運將相當具成長空間。

鼎元今日公告董事會被提名的名單，其中，富采投控董事長李秉傑、富采投控旗下的隆達電子總經理黃登輝、最後一名富采投控的代表人則是光磊科技前總經理李榮寰，鼎元總經理周文隆也在其中，但總共4席一般董事中，代表富采投控旗下高達3席之多，顯示未來富采將完全主導鼎元董事會。

據了解，富采投控及其旗下投資公司，今年以來持續買進鼎元持股，目前持股相當逼近10%，由於尚未超過10%，因此尚未達公告的門檻，不過，未來正式主導董事會之後，富采將持續增加其持股水位。

市場法人表示，富采旗下的晶電及隆達電子，都是國內大型的LED廠，近2年來積極整合資源，全力搶攻Mini LED市場，不過，先前在法說會上，富采投控董事長李秉傑也多次強調，未來相當看好車用及感測市場，今日入主鼎元董事會，完全印證富采未來的規劃。

目前鼎元在感測元件上是國內最大廠，主力產品則涵蓋感測元件與發光元件二大部分，其中，近幾年持續擴產的則以感測元件為主，目前營收佔比各約5成，在接單上，近幾年鼎元的感測元件應用廣泛，出貨領域包括橫跨醫療、自動化設備、航太、車用與 3D 感測等；由於感測元件毛利表現較佳，隨著需求持續擴增，鼎元近年相關營收占比也持續拉升。