宏碁跨足電影圈 攜手金馬奇幻影展打造限量美顏飲禮盒

隨著生活型態的轉變，PC品牌大廠宏碁（2353）積極朝生活風格品牌（lifestyle brand）轉型，2020年底推出跨足生活飲品市場的重磅之作VitaBeauty，今更宣布VitaBeauty將與華人電影圈盛事「金馬奇幻影展」首度跨界合作，攜手金馬執委會打造限量聯名美顏飲禮盒及影展活動周邊商品，以影展主題「奇幻」為名的概念設計延伸，邀粉絲一同打破框架，探索驚奇萬分的電影世界，同時以新穎的產品為觀影飲品注入全新選擇。

今年金馬奇幻影展指定美顏飲「VitaBeauty玫瑰石榴膠原飲」及「VitaBeauty莓果葉黃素飲」，主打高品質、無腥味及無防腐劑添加等特色，獨家打造質感禮盒印上燙金聯名Logo，一次提供三款VitaBeauty經典品項：玫瑰石榴膠原飲、玫瑰石榴膠原飲HA及莓果葉黃素飲，並配合奇幻主題單元設計單入精裝禮盒，供粉絲及觀影人在享受電影之際，也能維持健康、營養補給及養顏美容，並保持對生活的美感與品味。

玫瑰石榴膠原飲為市場上難得一見流行鏈球菌發酵物（含透明質酸鈉）添加之膠原蛋白飲，更以高含量5000mg小分子魚膠原胜肽、頂級鰹魚彈性蛋白、紅石榴酵素及活性重瓣玫瑰、茶花萃取等特色成分及酸甜無腥味的口感在美顏飲市場獨具特色。莓果葉黃素飲採用能有效幫助吸收之超微米技術、floraGLO專利游離型葉黃素及珍貴印加琉璃果等美顏秘方引爆話題，品牌標誌性黑金瓶身，更讓VitaBeauty在眾多美顏機能飲品項中格外氣度非凡。

VitaBeauty膠原蛋白飲不斷嘗試創意革新、突破以往，打造融合生活美學的產品不遺餘力，品牌精神與金馬奇幻影展不謀而合，更成為金馬奇幻影展的指定美顏飲。宏碁以實際行動支持台灣藝文活動之推廣，善盡社會文化責任的品牌經營理念，持續為台灣的藝術文化發展貢獻心力，並藉由多面向的品牌活動策畫，以更多元的方式融入消費者的日常生活。