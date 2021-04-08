快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

宏碁跨足電影圈 攜手金馬奇幻影展打造限量美顏飲禮盒

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

隨著生活型態的轉變，PC品牌大廠宏碁（2353）積極朝生活風格品牌（lifestyle brand）轉型，2020年底推出跨足生活飲品市場的重磅之作VitaBeauty，今更宣布VitaBeauty將與華人電影圈盛事「金馬奇幻影展」首度跨界合作，攜手金馬執委會打造限量聯名美顏飲禮盒及影展活動周邊商品，以影展主題「奇幻」為名的概念設計延伸，邀粉絲一同打破框架，探索驚奇萬分的電影世界，同時以新穎的產品為觀影飲品注入全新選擇。

今年金馬奇幻影展指定美顏飲「VitaBeauty玫瑰石榴膠原飲」及「VitaBeauty莓果葉黃素飲」，主打高品質、無腥味及無防腐劑添加等特色，獨家打造質感禮盒印上燙金聯名Logo，一次提供三款VitaBeauty經典品項：玫瑰石榴膠原飲、玫瑰石榴膠原飲HA及莓果葉黃素飲，並配合奇幻主題單元設計單入精裝禮盒，供粉絲及觀影人在享受電影之際，也能維持健康、營養補給及養顏美容，並保持對生活的美感與品味。

玫瑰石榴膠原飲為市場上難得一見流行鏈球菌發酵物（含透明質酸鈉）添加之膠原蛋白飲，更以高含量5000mg小分子魚膠原胜肽、頂級鰹魚彈性蛋白、紅石榴酵素及活性重瓣玫瑰、茶花萃取等特色成分及酸甜無腥味的口感在美顏飲市場獨具特色。莓果葉黃素飲採用能有效幫助吸收之超微米技術、floraGLO專利游離型葉黃素及珍貴印加琉璃果等美顏秘方引爆話題，品牌標誌性黑金瓶身，更讓VitaBeauty在眾多美顏機能飲品項中格外氣度非凡。

VitaBeauty膠原蛋白飲不斷嘗試創意革新、突破以往，打造融合生活美學的產品不遺餘力，品牌精神與金馬奇幻影展不謀而合，更成為金馬奇幻影展的指定美顏飲。宏碁以實際行動支持台灣藝文活動之推廣，善盡社會文化責任的品牌經營理念，持續為台灣的藝術文化發展貢獻心力，並藉由多面向的品牌活動策畫，以更多元的方式融入消費者的日常生活。

延伸閱讀

雙冠軍！宏碁在美國亞馬遜奪下筆電、顯示器銷售第一

宏碁：亞太區看旺 未見轉折點

宏碁：亞太區訂單又急又快 還沒看到需求轉折

宏碁金雞 展碁周三25元掛牌

相關新聞

錄取台積電後答應報到...他被上司慰留反悔了 網曝恐怖後果

素有「護國神山」之稱的台積電，是許多人夢寐以求想進去上班的公司之一，近日一名網友幸運地收到台積電的錄取通知，且答應人資會報到，然而，在向原公司提出離職時，卻受到主管「誠意滿滿的慰留」，讓該名網友有些心動...

全球首創矽光子晶片可量產上市

台灣奈微光今（8）日宣布全世界第一顆可量產矽基中遠紅外光子晶片正式可落地，目前已正式在國內晶圓廠投片試產，預估年底或明年...

茂林-KY業績將再創高 總座：今年營收估成長10~15%

導光板大廠茂林-KY（4935）去年營收首度飛越百億元大關，每股純益達一個股本，營收、獲利均創下歷史新高，總經理蔡宗霖今...

元太與中智全球合作 推出電子紙識別證管理解決方案

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（8）日宣布，與中智全球（IntelliCentrics， 6819....

鴻海教育基金會 為平溪國中生揭開101煙火的祕密

提到平溪就想到天燈，但3月31日這天，位處偏鄉的平溪國中點燃的卻不是天燈，而是煙火，原來這是鴻海（2317）教育基金會「...

ABF供不應求 欣興中長多可期

據拓墣產業研究院數據顯示，受惠伺服器、5G、AI需求大爆發疊加WFH帶動PC需求，2019～2023年ABF載板產能年複合成長率有望達18％之高速增長水平，據TrendForce統計，截至2020年全球月產能約17900萬顆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。