台大醫院攜手凌華、友達 率先導入公衛電腦

凌華（6166）攜手友達光電（2409）協助導入台大醫院20台防疫公衛電腦，落實衛福部長期致力於凝聚產官學等跨界力量，響應政府共同推動台灣智慧醫療，守護醫療人員與民眾的健康。此項合作結合高水準醫療與先進高科技，全面啟動智慧醫療數位轉型，讓試驗域和醫療衛教資訊的傳遞皆無後顧之憂。

衛福部次長石崇良表示：「智慧醫療是政府推動六大核心戰略產業之，自從去年初以來，台灣產官學鼎力合作防疫，在全球的疫情中，交出的成績單。前線醫療人員的第一關安全防護，是我們的重要基礎，而後疫情時代除了針對醫人員為首要的疫苗施打對象，採用公衛電腦的意義在於能進一步防患於未然，為醫人員的日常運作，構建基本防護網，很高興這次凌華科技及友達光電能拋磚引玉，成為台灣防疫最堅強的後盾。」

台大醫院吳明賢院長表示：「台大醫院為國家級教學醫院，在疫情一開始即快速啟動防疫應變措施，且配合政府防疫政策進行醫院感染管制計劃，並照護多名重症患者至康復出院，台大醫院防疫團隊因而獲『防疫獎章』。感謝凌華科技與友達光電率先捐助20台防疫公衛電腦，導入智慧醫療，體現低接觸及抗感染效這20台電腦除了能與相容性佳，更是守醫護人員健康的好幫手。」

目前台大醫院已將六台防疫公衛電腦導入急診醫學部，疫病門診也部署兩台以供醫護人員及病患、家屬使用。台大醫院將高階公衛電腦導入急診室，因其接觸人員以及需清潔的頻率較高，醫用觸控電腦MLC-8供醫護人員易操作、易清潔之一體成型機殼，免去滑鼠及鍵盤，降低醫療照護相關感染機率，提升重症照品質，並守醫療人員健康。另外，台大醫院也將公電腦設置於病人家屬的暫留區域，透過易清潔的抗菌觸控介面，輕鬆傳遞衛教知識，不傳播病菌。

凌華科技在智慧醫療領域經營多年，專注於關鍵應用領域，例如加病房手術房等不容出錯的環境。凌華科技董事長鈞表示：「凌華科技這次很榮幸能協助導入20台高階公衛電腦給台大醫院，在新冠肺對世界造成莫大影響的非常時期，我們希望以符合衛生等級的產品設備，為第一線的醫護人員防疫盡一分心力，讓醫護人員得以縮短設備清潔維護的時間，更專注在個人PPE防病人的治療上，讓民眾走入醫療場所更安心。

凌華公衛電腦MLC-8高規格的公概念設計全機抗菌處理，醫用觸控顯示器採用全平面及隱藏按鈕設計，細菌無處生符合高衛生標準，清和消毒程序也能更加快捷。此外MC8防疫電腦採用第八代Intelcore處理器，可提供出色的運算性能和出色的圖形處理能力。透額外的安全設計和擴充能提供可靠且靈活的系統，具有很高的可用性和便利性。

友達光電總經理暨營運長富仁表示：「友達致力投入智慧醫療用領域，透過專精工商應用面板的子公司達擎，積極開發創造使用者價值的專業醫療顯示器。很榮幸攜手凌華科技，導入系列搭載達醫療顯示的公衛電腦，未來我們也將持續投入專業顯示技術開發，與合作夥伴共同扮演醫療智慧升的推手，為台灣與全球提供更多優質的醫療服務方案。」