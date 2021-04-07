奇景第1季營收創單季新高 第2季需求維持強勁

奇景光電今（7）日表示，由於營收、毛利率及每股盈餘（ADS），均優於2021年2月4日法說會預估，因此提前公佈自結2021年第1季合併財務報表，同時，2021年第1季的營收、毛利率及ADS，同創單季歷史新高。

奇景2021年第1季營收為3.09億美元（約新台幣87.45億元），較上一季增加12.1%，優於原先法說會預估。同時，奇景2021年第1季營收，較去年同期成長67.4%。

2021年第1季毛利率約為40.2%，優於原先法說會預估的毛利率約37%至38%。奇景第1季毛利率較上一季增加9.0個百分點，較去年同期增加17.5個百分點。

2021年第1季ADS預計約為38.3美分（約新台幣10.84元），優於原先法說會預估的ADS在30美分至34美分之間（約新台幣8.63至9.78元）。2021年第1季稅後淨利約為6,690萬美元（約新台幣18.93億元）

奇景光電執行長吳炳昌表示，奇景2021年第1季所有主要業務部門的業績均持續成長，營收、毛利率及ADS，均超越去年第4季創下的歷史最高水準，同時再創單季歷史新高。展望第2季，半導體產能短缺仍未見減緩，強勁需求趨勢仍維持不變，預期第2季財務表現仍然十分搶眼，奇景將在5月的線上法說會，提供完整自結的2021年第1季合併財務報表，與第2季展望。