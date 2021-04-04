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東元集團父子相爭！郭台銘：都80幾歲的人了 該交棒了

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東元集團父子相爭！郭台銘：都80幾歲的人了 該交棒了

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘。 聯合報系資料照片／記者謝艾莉攝影
鴻海集團創辦人郭台銘。 聯合報系資料照片／記者謝艾莉攝影

東元（1504）集團會長黃茂雄、兒子黃育仁經營權大戰鬧得市場沸沸揚揚，鴻海（2317）集團創辦人郭台銘今（4）日儘管並未明講，但他透露，「最近你看有個公司父子在爭這個（經營權），都80幾歲的人了，該交棒了，哪怕是兒子也好。」

清明節連假、郭台銘今日全家去愛物園祭拜，媒體提起近期鴻海因電動車題材，帶動股價創10多年新高，郭台銘回應，「我都沒有賣，但現在在發展其他產業，沒有那麼多錢，但我不賣股的！」

話鋒一轉，郭台銘提到接班人問題，「最近你看有個公司父子在爭這個（經營權），我覺得年紀大了，應該交棒出來。」

儘管郭台銘並未指名道姓，但言下之意，暗指近期東元集團會長黃茂雄、兒子黃育仁經營權之爭。郭台銘表示，「那也是我老朋友、老長官，但都80幾歲的人了，該交棒了，哪怕是兒子也好。」

郭台銘表示，我跟劉揚偉董事長共事這麼多年，既是同事也是朋友，他比我懂科技、半導體，我覺得他來掌舵，我們很快地交接，我兒子喜歡做自己喜歡做的事，我從來沒有去勉強他。

郭台銘說，一個上市公司，找到一個好的接班人，比任何事都重要。以前大家都說鴻海有接班問題，但我認為認為找到對的接班人了，現在我可以騰出時間做其他事，投入健康、下一代的產業。

郭台銘強調，疫情時代健康最重要，希望在疫情過後的新經濟時代，台灣生技產業可以建立一群護國神山，尤其台灣醫學生技人才質跟量兼具，未來一定會跟明日的台積電（2330）一樣綻放光芒。

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