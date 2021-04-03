Sony春季特惠享好禮 超值電子購物券限定降價回饋

Sony Taiwan指出，春季好禮限期回饋索粉，年度優惠活動即日起至5月9日止，影音產品搭配超值百貨電子券與期間限定特惠價回饋，數位影像產品同步推出各式專屬活動以及鏡頭期間限定加購價，把握Sony春季好禮活動，選購優質產品啟動品味生活新美學。

Sony Taiwan表示，凡購買BRAVIA 指定機種，註冊即可獲得百貨量販電子券或便利商店虛擬商品卡等優惠；活動同步推出影音升級加購提案，只要購買任一BRAVIA機種，即可享有單件式環繞音響優惠加購價或加碼註冊送，一次升級打造高品質視聽環境。

此外，購買專業級攝影表現的Alpha系列指定機種、最強口袋隨身機RX100VII系列以及輕影音數位相機ZV-1系列則享有最高達6,000元現金回饋，更有多款機種享有買就送豐富原廠配件和加購專業鏡頭折價優惠。活動期間Sony旗艦真無線降噪耳機WF-1000XM3也祭出限時價 5,990元(優惠 1,500元)，還有多項加購價方案，將高音質聆聽享受帶著走。

Sony Taiwan指出， BRAVIA 4K HDR 液晶及OLED系列機種以獨家影像處理器技術提供如臨現場的畫質呈現，傳遞原創的生動色彩、精準對比及細膩層次，內建揚聲器傳遞影院級立體環繞效果成就絕佳影音體驗；選購Sony BRAVIA 指定機種註冊就送最高價值10,000元的百貨量販電子券或便利商店虛擬商品卡。

為滿足高音效表現的需求者，同步祭出超值影音升級提案最高可折抵 2,000元直接購入Dolby Atmos 單件式環繞音響，為居家娛樂系統提升全音域聲效表現，輕巧配置打造高規格3D劇院級享受，不管是觀賞影劇線上串流平台、各類Live演唱會、賽事以及精彩遊戲世界，都能享受身歷其境的頂級視聽饗宴。

此外加購可模擬7.1.2 聲道的HT-G700和HT-X8500單件式環繞音響，更可額外享有註冊送價值500元的百貨量販電子券。