施耐德宣布 擴展三相Easy UPS 3L至600 kVA
全球能源管理及自動化領域的數位轉型領導大廠的法商施耐德電機Schneider Electric，宣布將Easy UPS 3L從300kVA擴展到600 kVA （400V），並增加了300 和 400 kVA 3相不間斷電源（UPSs） 用於外部電池。Easy UPS 3L簡化了配置和服務，為大／中型商業建築和輕工業 UPS 應用提供高可用性及可預測性。
Easy UPS 3L 小巧外型、高度可用的平行及冗餘設計結合強大的電氣規格，可在各種環境中保護關鍵設備免受停電、浪湧和尖峰造成的損壞。將可預測性引入公用事業成本，效率可高達96%。Easy UPS 3L 包括寬大的電池電壓視窗，可容納各種電池配置，並配備全方位的選項與配件，以便整合至不同的環境當中。
施耐德電機全球副總裁穆斯塔法．德米爾科爾（Mustafa Demirkol）表示，Easy UPS 3L的擴展顯示施耐德提供簡單、強大且極具競爭力的解決方案，持續致力於滿足市場需求。該解決方案也將當今互聯企業的效率、靈活性、可預測性和可靠性放在首位，且易於配置、安裝、使用和維修。
他指出，無論是在生產區、電氣機房或資料中心內，Easy UPS 3L 的堅固耐用性，以及容錯設計，讓彈性和可靠性提升，從而優化佔地面積，節省昂貴的空間成本，Easy UPS 3L是輕鬆實現業務連續性和優化投資的理想選擇。
許多客戶已受益於施耐德電機的全球服務設置，在整個Easy UPS 3L 生命週期中，擁有強大的在地服務專家網路，持續為客戶提供全方位的服務。啟動服務更確保 Easy UPS 3L 正確安全的配置，以實現可靠、安全的最佳性能。
施耐德強調，新產品的特色有擴展三相Easy UPS 3L至600 kVA，最佳化的資本投資輕鬆實現業務連續性。Easy UPS 3L從 300 kVA 擴展到 600 kVA，配備新的 300 和 400 kVA UPS；緊湊型三相 UPS簡化了配置、使用與服務。為大／中型商業建築和輕工業應用的理想選擇；連接EcoStruxureTM，可利用智慧型手機隨時隨地進行遠端監控和支援，從而簡化管理與服務。
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