台積心築藝術季聚焦女性藝術家 魏海敏特展揭序幕

2020年新冠疫情衝擊全球，台積心築藝術季因此暫停一年。台積心築藝術季今年4月順利恢復開展，本屆台積心築藝術季主題為「她的舞台」，聚焦女性藝術創作者，涵納超過30場藝文展演，由魏海敏舞台故事特展「魏來時 / 魏來路」為今年台積心築藝術季揭開序幕。

主辦單位台積電（2330）文教基金會特別邀集：台積電文教基金會曾繁城董事長、新竹縣楊文科縣長及參與藝術季的藝文團隊 — 京劇大師魏海敏女士、國家兩廳院劉怡汝藝術總監、國光劇團張育華團長、文訊雜誌社封德屏社長，及國家交響樂團郭玟岑執行長齊聚，共為即將到來的藝文盛宴揭幕。

台積電文教基金會曾繁城董事長表示，台積心築藝術季自2003年開始舉辦，去年首度因疫情影響，停止舉辦一年。在國內疫情穩定控管下，台積電文教基金會決定舉辦第十八屆的台積心築藝術季，持續地以精采的藝文饗宴回饋社區，為民眾提供心靈的滋養。今年心築藝術季的主題為「她的舞台」，聚焦女性藝術創作者，透過展覽、現代戲劇、傳統戲曲、古典音樂，或是文史的講座的舉辦及分享，與社區民眾分享藝術家們的卓越成就，也帶領大眾領略女性藝術家們如何突破社會、家庭或是情感的桎梏，奮力登上藝術舞台的精采故事。

新竹縣縣長楊文科指出，新竹縣府致力建設各項公共設施，為市民營造舒適安全都市空間外，亦努力舉辦各項藝文活動，以提升新竹縣民眾的精神生活。台積電文教基金會紮根美育，推廣藝文一向不餘遺力，本屆心築藝術季於新竹縣內安排了三場重量級的展演，內容包含現代戲劇、傳統京劇及藝術展覽，為新竹縣優質的展演空間注入澎湃的藝文活水，提供新竹縣民豐美的精神食糧，十分感謝台積電文教基金會的付出。

本屆心築藝術季由魏海敏舞台的故事特展「魏來時 / 魏來路」揭開序幕。策展人京劇大師魏海敏女士說，十分榮幸邀參與藝術季，同時擔綱「魏來時 / 魏來路」以及「千年舞台，我卻沒怎麼活過」二場活動的策展及演出，對其意義重大。「魏來時 / 魏來路」特展共分六展區，以其六個舞台經典角色作為主軸，民眾可透過影音互動、文物陳列及戲服展示，一窺魏海敏舞台生命的軌跡。在「千年舞台，我卻沒怎麼活過」中，除了重現六個舞台經典，魏海敏更將挑戰演出自己，觀眾更可在魏海敏的故事當中，共感自己的生命故事。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，這次與台積心築藝術季合作的開幕演出《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》，是今年兩廳院國際台灣藝術節TIFA 的年度製作，歷時三年打造。魏老師早已是兩岸三地公認的京劇大師，也是臺灣非常重要的藝術瑰寶，兩廳院一直以來都和魏老師有許多合作。這次邀請享譽國際的新加坡導演王景生，為魏老師量身打造獨角演出，以其獨特的舞台語言，由他方看臺灣。讓魏老師從獨特的個人的小歷史裡與經驗中，觀見臺灣過去六十年政治、文化、思潮的波瀾壯闊，突破了大眾對於京劇藝術家想像。我們非常期待這次的作品，國家兩廳院也很榮幸能在當代劇場的舞台上，再度呈現此位傑出的表演藝術家。

除了現代戲劇外，藝術季為一饗傳統戲迷，再度邀請國光劇團演出經典之作「楊門女將」。國光劇團張育華團長表示，楊家將系列的傳統戲部部精彩，其中「楊門女將」更受戲迷喜愛。但「楊門女將」劇中角色眾多，戲中高潮綿迭，演出難度十分高。這次應台積心築藝術季邀請，國光劇團集結全台菁英，今年度全台限定演出一場，機會十分的難得，喜歡傳統戲曲的觀眾絕對不能錯過。

在古典音樂系列上，國家交響樂團將為樂迷帶來二部馬勒的經典之作。國家交響樂團執行長郭玟岑指出，音樂會將邀請指揮大師呂紹嘉共同演出極受樂迷喜愛的馬勒第四號交響曲。值得一提的是，在國內較少演出的「悼亡兒之歌」將邀請瑞典次女高音伊莉莎白‧詹森擔任演出。「悼亡兒之歌」為作曲家馬勒根據詩人呂克特詩作所創作的藝術歌曲，情感真摯動人，其旋律主題更屢屢顯現馬勒各大交響曲中，透過這兩部作品，新竹及台南的樂迷將可一窺馬勒宏大的音樂觀。