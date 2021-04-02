美光、威騰併購鎧俠？ 機率不大

全球手機、資料中心等領域記憶體爭奪戰白熱化，也醞釀併購戰。據外媒報導指出，美光和威騰電子都在評估收購全球第二大儲存型快取記憶體（NAND Flash）業者鎧俠，若併購案成真，將改變整個NAND Flash的市場生態；但業界人士認為，收購成功機率不會太大。

鎧俠前身為東芝記憶體，現由私募股權公司貝恩資本（Bain Capital）持有。華爾街日報報導，此交易案未必成局，交易架構也還不清楚，若果真成案，可望在春季稍後敲定，若不成功，鎧俠仍有可能在今年首次公開發行股票（IPO）上市。

彭博資訊報導，鎧俠積極想在夏季IPO，認為這才是實現東芝等股東的最佳途徑，而非與外國業者洽談收購、還要獲監管當局批准。

業界人士認為併購成功機率不高，日本政府應該不會同意，中國政府也應該不會贊成，鎧俠的大客戶蘋果更不樂見，因為在供應商變少的狀況下，談判以及議價的空間就會同步變小；業界人士進一步說，若真的併購成功，整體來看對台廠影響不大，因為台廠和國際大廠主攻的品項不同。

鎧俠被認為是日本的重要資產，收購交易須取得日本政府的支持，華府也可能扮演部分角色，這項交易還要符合美國希望擴大晶片自製的立場，若鎧俠與外國同業合併，勢將遭遇龐大的監管阻礙。

研調機構TrendForce數據指出，2020年第4季，全球NAND Flash產業總營收為141億美元，其中三星以46.44億美元位居龍頭，市占率32.9%。其次鎧俠27.49億美元，市占率為19.5%。