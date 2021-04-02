台積大投資 三年砸千億美元

業界傳出，台積電總裁魏哲家親自署名發信給客戶，提及未來三年全球投資1,000億美元（約新台幣2.85兆元）擴產與先進製程研發投資計畫，並於2022年起暫停晶圓報價折讓，為期四個季度等消息，震撼業界。

台積電昨（1）日證實，關於三年全球千億美元投資計畫，是因應公司高成長期所需。

業界人士指出，台積電今年資本支出約250億美元至280億美元，為歷史新高，若三年千億美元計畫落實，台積電生產製造與研發的國際化布局將進一步強化，也意味台積電未來兩年資本支出有機會連續再寫新猷，平均約在360億美元至375億美元。

業界流傳，台積電總裁魏哲家親自署名發信給客戶。讀者／提供

台積電歷年資本支出大擴張，都會帶來至少五年的高速成長期。數據顯示，台積電2010年至2014年資本支出三倍成長，促使2010年後連續五年年複合成長率達15%，並推升2014年以後現金股利連五年拉高。隨著台積電有望連續三年擴張投資，在技術與規模領先下，持續反映未來成長榮景。

業界人士轉述，魏哲家致信客戶提到，台積電應對半導體產業的短缺與挑戰展開行動，台積電看到結構與長期成長的大趨勢，包含5G、高效運算及新冠疫情改變全球經濟，永遠改變人類工作、學習、交流、娛樂和購物方式，也使半導體成為日常生活不可或缺的技術。

魏哲家向客戶說明，台積電已經體認到客戶的考驗，雖然台積電提高生產力，過去12個月以來，台積電也都是用超過100%的產能利用率在生產，仍然無法跟上需求，因此將採取幾項行動。

擴產方面，魏哲家向客戶指出，台積電預計未來三年投資千億美元，用於增加產能支持製造業和先進半導體技術的研發。台積電將興建新廠區，同時擴大現有晶圓廠，進而維持專業技術領先。

他也向客戶提到，台積電目前已開始招募數千名新員工，購置土地和設備，並開始在全球多個地點建設新設施，增加產能進而改善供應鏈的不確定，並幫助依賴半導體的全球供應鏈，也希望客戶能耐心等待，台積電正加快新廠擴產建置。

台積電昨日回應，如同之前法說會提及，台積電正進入一個成長幅度更高的期間，公司預計未來幾年5G和高效能運算的產業大趨勢，將驅動對半導體技術的強勁需求。此外，新冠疫情大流行，也加速了各個面向的數位化。