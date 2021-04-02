美光看旺Q2 記憶體廠來電

美國記憶體晶片大廠美光科技（Micron）公布財報，優於預期且持續看好第2季業績表現，主要原因是5G手機和AI軟體等應用對記憶體需求增加，法人看好台記憶體廠包括南亞科、華邦電、威剛、宇瞻、創見等後市營運可期，將隨著產業成長趨勢推升營運同步上揚。

不過，美光同時也對台灣旱情提出警告，指中南部的旱情已迫使美光在台一座工廠的水供應減少，但在台灣的DRAM生產目前未受缺水影響，也積極取得替代水源。

美光表示，整體DRAM晶片市場正處於「嚴重短缺」，今年全年吃緊。美光也在解決桃園DRAM廠因去年12月遇到地震與停電帶來的生產問題。

美光最新一季財報營收為62.36億美元，季增8.02%，高於預期；DRAM及NAND Flash占營收比重分別為71%和26%；出貨量方面，DRAM、NAND Flash分別季增7-9%。

美光預估2021年資本支出為90億美元，不論DRAM或NAND部分，持續透過資本支出支援市場需求，美光表示DRAM市場正處於短缺狀態，2021年全年供應皆處於趨緊狀態，NAND Flash市場近期浮現穩定的跡象，庫存水位已達正常水平。

記憶體今年可說是迎來全面復甦的一年，台DRAM大廠南亞科對上半年景氣展望樂觀，預期上半年需求會趨於穩健，在供給成長有限下，DRAM產業將步入正向循環，上半年合約價可望逐季走揚。

華邦電經理陳沛銘日前則表示，DRAM與Flash的需求狀況均遠大於供給，看好記憶體產業向上趨勢，市況可望看到下半年。

記憶體模組大廠威剛董事長陳立白今年2月釋出對今年記憶體市況看法樂觀的訊息；陳立白表示，在手機、資料中心、個人電腦等三大驅動力拉抬，但三大記憶體原廠新增供給有限，DRAM缺貨態勢將從今年初缺到年尾。

法人認為，DRAM和NAND Flash市場需求強勁，但記憶體供應量現在受到限制，現在庫存非常低，而隨著OEM廠提高筆電及平板出貨預估，5G智慧型手機及新款遊戲機銷售暢旺，加上伺服器及繪圖卡進入出貨旺季，推升第1季所有規格DRAM合約價平均漲幅達3-8%。

法人進一步分析，上游DRAM廠第2季可能無法滿足客戶所有訂單，DRAM現貨價將持續上漲，預期今年第2季DRAM合約價平均漲幅將擴大至13%~18%，相關廠商將持續受惠。