台積連二年取消報價折讓

業界傳出，台積電總裁魏哲家罕見親自署名發給客戶的信當中，提到2022年起暫停晶圓報價折讓，為期四個季度等消息，等於再次發動「變相漲價」，宣告先前業界盛傳晶圓代工產能供應吃緊延續至2022年底消息的成真。

台積電昨（1）日並未證實價格相關消息，不過，部分IC設計客戶證實已經收到相關信件。業界認為，台積電是全球晶圓代工龍頭，其取消價格折讓，等同證實晶圓代工產能市場供不應求盛況延續，並且用較強硬的價格，讓原本想超額下單的客戶卻步，有助篩選重複下單的訂單，並充實先進製程投資銀彈。

台積電宣示未來三年投入千億美元大投資鞏固既有龍頭地位，以及取消價格折讓消息傳出後，市場信心為之大振，激勵台積電昨天股價重返600元整數大關，以602元收市，上漲15元，外資大買逾2.2萬張，終止連二賣，周四ADR早盤也勁揚逾5%。

因應晶圓代工產能吃緊，台積電去年已傳出今年「變相漲價」，將往年銷售折讓約3%至5%的優惠取消，是十年來罕見。如今再傳出，因為訂單持續堆積，台積電未來12吋晶圓代工有可能持續逐季漲價、浮動報價，甚至今、明兩年連續取消銷售折讓優惠。

根據業界流傳的魏哲家致客戶信，文中提到，台積電需要應對先進技術日益複雜帶來的挑戰，也需要新投資在成熟製程，還要考量增加的材料成本，因此台積電將從今年12月開始暫停晶圓銷售的降價，預計2021年底之後、即2022年開始的未來四個季度生效。

台積電再次取消價格折讓，聯電、力積電等同業也有對應的漲價消息傳出。在5G應用推升市場對晶圓代工產能的用量，加上車用晶片需求大增，使得過去在成熟製程幾乎沒有大動作擴產的聯電，晶圓代工價格持續上揚；法人指出，聯電繼第1季漲價之後，第2季也將持續調漲價格，幅度從15%至30%不等。

力積電方面，受惠於需求非常強勁，對市場看法樂觀。力積電董事長黃崇仁日前表示，2020年以來，晶圓代工價格已調漲30%至40%，且供需持續吃緊，漲價將會一直持續，力積電2022年產能已被客戶預訂一空，現在開始預訂2023年的產能。