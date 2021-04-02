新普火警 不影響營運

電池模組龍頭新普新竹湖口廠區昨（1）日傍晚傳出火警，消防隊員約半小時將火勢撲滅，現場無人員受困受傷，詳細起火原因仍待釐清。對此，新普指出，火警對營運並無影響，詳細情況將於今日早上重訊說明。

新普位在湖口的工廠昨日下午五時傳出火警，消防局獲報後派遣三大、湖口、新工、山崎及新埔分隊前往搶救，約半小時將火勢撲滅，現場無人員受困受傷，詳細起火原因仍待火調人員釐清。

據了解，起火點在頂樓電池實驗室，廠方人員在發現火警時，已先將人員疏散並使用滅火設備滅火，消防人員到場後協助，將火勢完全撲滅。新普指出，火災事發地點在辦公大樓頂樓，並無設有生產線，因此對營運無影響。至於起火原因等細節，仍要待火調人員調查，預計將於今日公布完整火災事件訊息。

新普是國內電池模組龍頭，產品應用涵蓋筆電、智慧手機等消費性3C電子產品，客戶群涵蓋蘋果等國際知名大廠。由於新普火災迅速撲滅，且並無影響到產線，預料對整體供應鏈並無影響。

新普IT業務去年就受惠「宅經濟」、居家工作、遠距教學需求帶動，今年在PC大廠都釋出訂單下，新普電池模組業務也將沾光。