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蘋果MR新品 最快年底拉貨
蘋果（Apple）公司也傳出在未來數月內推出混合實境（MR）頭戴式裝置。
科技新聞網AppleInsider引述彭博報導，這將是蘋果2015年來的第一款新產品類別。彭博1月報導，蘋果推出的首款擴增實境（AR）或虛擬實境（VR）裝置，將是一款價格高昂的利基產品，主要鎖定開發商。
包含天風國際證券分析師郭明錤在內的蘋果觀察人士確認，蘋果已計劃在2022年發表一款VR或MR產品。相傳這款裝置將配備8K顯示器、先進眼球追蹤技術，及類似遮陽的功能。
根據報導，這款MR裝置預料幫助使用者進入完全虛擬的環境，據說還會具備AR功能。這款裝置若問世，勢必叫陣臉書的頭戴裝置Oculus Rift。
蘋果新產品混合實境（MR）頭戴式裝置有望問世，目前已在緊鑼密鼓研發中，台積電、和碩、廣達、致伸、台達電等指標廠都有機會入列供應鏈，挹注未來業績動能。
針對蘋果MR頭戴式裝置，國內供應鏈均不予置評。據悉，蘋果為了跨足這一市場，近年來就已積極與供應鏈祕密開發相關裝置，目前已進入最終測試階段，預估今年底或明年初就會向供應鏈開始拉貨。
供應鏈人士指出，這款新頭戴裝置處理器核心晶片將由台積電代工，組裝可能是廣達或和碩，鏡頭模組由致伸供貨，台達電負責電源管理相關元件，台廠將扮演舉足輕重的關鍵角色。
MR頭戴式裝置是蘋果全新的產品線，以蘋果的品牌號召力以及軟體應用豐富度，預料將在市場掀起熱潮。
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