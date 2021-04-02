微軟AR頭盔奪大單 帶旺台鏈

美國陸軍3月31日宣布，已與微軟（Microsoft）談成未來十年內、超過12萬台HoloLens擴增實境（AR）頭戴裝置的供貨合約。這項交易的總價值最高可達218.8億美元，並替已耕耘AR/VR市場的台系供應鏈增加新的成長力道。

根據美國陸軍發布的聲明，微軟的AR裝置將能讓美軍士兵用同一個系統進行戰鬥、演習和訓練。這份合約為期五年，期滿後可再加五年。

這份合約顯示，除了核心的作業系統和生產力工具外，微軟可從研發多年的產品獲致可觀營收。這項裝置主要用於城鎮環境的近戰，允許美國陸軍得以在黑暗中進行訓練、預演及戰鬥，還會運用AR與機器學習技術，在配戴者的視野前疊加其他影像，讓配戴者不須移動，就能「看穿」牆壁掩體，及看到附近的友軍。

AR能將數位資訊疊合到現實世界，AR頭戴裝置在零售業、醫療照護和汽車製造等行業的應用也愈見廣泛。

圖／經濟日報提供

微軟擴增實境（AR）裝置HoloLens，獲得美國軍方大單，顯示AR裝置或虛擬實境（VR）裝置的市場逐步成熟，將為長期耕耘在AR/VR市場的晶片代工廠商台積電，以及組裝廠和碩、廣達等，在未來幾年增添新的成長力道。

台積電從微軟推出HoloLens第一代以來，就是晶圓代工廠商，並持續與微軟合作第二代晶片產品。因微軟在開發新一代產品時，包括來自Movidius等供應商的電腦視覺晶片，無法達到微軟在性能、功耗與人工智（AI）處理所有演算法的要求。因而，決定自行設計，再找晶圓代工廠代工，讓HeleLens能夠發揮其AR的效應。

至於廣達與和碩都有負責代工AR／VR相關產品，但因最終實際出貨量小，在消費性市場無法取得成功下，微軟後來轉向以商用、利基性市場為主。

由於混合實境（MR）、VR、AR等目前銷量尚小，對和碩營收實際幫助不大，不過，隨著和碩近年積極轉型，擴大電動車、穿戴裝置、醫療等領域，預料屬於穿戴裝置的MR頭盔，將是和碩發展重點之一。

微軟去年在台發表HoloLens 2商用方案，就特別找來和碩助陣，和碩將微軟HoloLens 2 導入跨國多廠區的生產，讓工程人員儘管在疫情期間無法順利出國，也能透過MR遠端作業，與專家團隊遠端連線，透過即時資訊、AI 數據分析、通訊與協作工具等，就能進行遠端指導與修復。