經濟部長王美花訪聯電 促台灣半導體產業永續發展

全台水情吃緊，經濟部長王美花今偕立院經濟委員會邱志偉委員及相關部會參訪聯電，考察產業的發展狀況及水電供應情形，希望藉由實際參訪了解企業的心聲，由政府提供適時相關的協助，與企業共同攜手面對挑戰，以促進台灣半導體相關產業的發展與永續經營。

王美花致詞時表示，聯電是台灣第一家的半導體IC製造公司，見證台灣整個半導體發展，一路走來迄今已有41年，不但為台灣的經濟與科技發展貢獻良多，目前更是半導體晶圓專工的全球第二大領導廠商，如今其開枝散葉的上下游相關企業已成為台灣的最佳矽盾 - 台灣半導體的護國群山，是產官學合作的最佳典範。

她表示，日前全球半導體晶圓產能短缺吃緊，非常感謝聯電對於防疫晶片的優先供應，在車用晶片上也盡最大努力，規劃產能來配合。未來更計劃在南科擴大投資，致力AI、5G及電動車領域的特殊製程研發。

王美花說，政府非常了解半導體產業面臨的挑戰，也會持續與業者合作，讓台灣半導體產業在世界的舞台提高能見度，更加發光發熱。

邱志偉也說，藉由當面與業者交流，聆聽企業的心聲，希望可以藉由修法或其他方式來協助業者，作為台灣打世界盃晶片大戰的堅強後盾。

聯電董事長洪嘉聰表示，非常認同政府對半導體產業的高度重視與支持。聯電除擁有雄厚的研發實力外，聯電全球已獲半導體專利權總件數達14,000件，這代表聯電對於智財權的保護與尊重，一向極為重視，既採取合理措施，且也盡力防止，亟盼能與友好企業共同維護產業倫理，建立良性競爭秩序。

洪嘉聰進一步表示，聯電秉持根留台灣初衷，近十年資本支出累計投資金額達新台幣3,500億元，並且預計未來三年，還會加碼投資，擴充南科台南廠的產能。未來也將持續與政府攜手，聚焦在5G智慧手機、數據中心邊緣運算、電動車與自動駕駛等發展所需的各式晶圓特殊製程技術及產能佈建，鞏固台灣半導體在全球供應鏈的關鍵地位。

為因應未來可能更嚴峻的限水比率，聯電已超前部署採取各種自律節水措施，並備妥載水車及水源合約，以補足限水大於20%（第三階限水）時的生產用水缺口，目前不論在生產或出貨皆為正常。

洪嘉聰並強調，會全力支持政府的抗旱政策，在節水及回收水上持續努力，並密切監督水情與氣候，與全民一起度過難關。在疫情持續蔓延下，聯電更會在本業上不斷精進，穩定就業環境，為台灣創造更高的產值。