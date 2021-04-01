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帛琉將安裝鴻海集團的檢測設備？ 郭辦回應了

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

郭台銘辦公室今天表示，富佳生技(iCareDx)自主研發的新冠病毒(COVID-19)檢測系統「Polymerase saliva sauna」(PSS)為台灣自主創新及自主開發的檢測設備，相關人員已攜帶機台搭乘台帛旅遊泡泡的第一班飛機前往帛琉，預計在帛琉試點提供旅客免費試用，此試點計劃是源於鴻海集團創辦人郭台銘在與帛琉總統進行早餐會交流時，富佳生技展示了「PSS」，介紹如何使用及其優點。

「PSS」唾液快篩檢測機是使用 RT-PCR 核酸檢測技術，與大型實驗室 PCR 儀 器檢測的原理相同，相當於把大型儀器縮小成一台可攜式的小型設備，因為它 隨插隨用及快速檢測的特點，所以它可以用於即時檢測(point of care testing，POCT)的需求。

有別於一般 PCR 的採檢方式，它最大的特點就是以唾液做為樣本，相較於一 般 PCR 檢測需由鼻腔採樣，唾液採樣是安全、快速、簡單、提高採樣的舒適 度，所以從幼兒到年長者都可以天天進行測試，在過往的測試經驗中，郭台銘全家人每天使用檢測機，操作程序都可以順利進行，在採樣後 2.5 小時就 有檢測結果。

「PSS」唾液快篩檢測機的操作非常簡單，使用者只要依機台螢幕上的引導，就 可以輕鬆使用操作，測試盒上有 QRcode，需掃瞄後機台啟動攝影機，全程會 錄製受測者唾液採樣過程，避免有檢體置換等情況發生。

郭台銘與帛珫惠總統的會面中，除廣泛交換各種合作議題外，也對「PSS」 唾液快篩檢測機在帛琉提供測試達成共識，促成了此次的試點計劃，富佳生技四名試點人員隨台帛旅遊泡泡第一班專機前往帛琉進行相關計劃。

此「PSS」唾液快篩檢測機目前仍在美國進行臨床實驗中，屬於測試階段，在帛方的支持下，提供試點檢測機免費體驗，做為產品測試的一部份，未來產品取得有關單位授權後，將可以放在飯店房間或機場等場域供旅客使用，提高檢測的方便性與即時性，提供帛琉更便利，更快速的檢測方式，讓更多的觀光客可以前往帛琉旅遊。

帛琉 郭台銘

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