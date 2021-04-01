進台積電1年後想離職「能去哪？」 他曝6種去向

擁有「護國神山」美名的台積電，是許多人嚮往擠進的大公司，因為看重的不只是薪資高，福利也相當吸引人，不過有人想進去也有人想出來，就有一名在台積電當製程工程師的網友貼文說，因為要被調到台南去，即使心裡百般不願意卻也無可奈何，於是萌生離職的念頭，他貼文求助網友意見「離開台積電後可以去哪裡？」

原PO在PTT透露進台積電已經一年多，這也是他的第一份工作。原PO說在台積電工作並不輕鬆，除了每天要擔心有沒有被盯上，步調也很快，讓他很佩服待很久的學長們。他還表示最近要從新竹被調到台南，面對新的環境、同事和老闆，讓他有點憂慮，「不知道那風氣如何，聽說比新竹還操，看到那些設備商小哥們好像都比我們早下班，實在羨慕」。

原PO還透露自己的心情，表示想到要離開新竹就有些不捨，「是說去那之後不知道能撐多久，是說如果不想做了，版上的大大們都去哪呢？還是…去外商也沒比較好，乾脆留在台積電繼續蹲？」

貼文引起許多網友們熱烈討論「我從台積電出來，開了一年燒烤攤，後來又回科技業，現在準時上下班」、「當然是蹲10年賺1500萬再說」、「財富自由了，想去哪就去哪啊」、「跟設備商比較，跑去設備商的多，設備商跑去台積電的少」、「很多離開護國神山，外面繞一繞，最後還是護國神山最溫暖，想回鍋的很多啦」、「做餐飲咖啡啊，新竹超多很潮的餐飲店咖啡店，老闆都是竹科出來的」。

還有一名網友依照觀察，整理出6點去向：