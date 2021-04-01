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投資型詐騙爆增 首季遭騙金額逼近3億元

中央社 / 台北1日電

資安公司攜手內政部警政署、消費者文教基金會，今天公布台灣2021年第1季3大詐騙手法，以投資型詐騙、釣魚簡訊及假貼圖最常見。其中，首季投資型詐騙達690件，財務損失近新台幣3億元。

網路資安廠商趨勢科技全球產品行銷暨市場策略經理陳俐融表示，詐騙集團相當懂得「趕流行」，會不斷將舊有手法重新包裝，並圍繞時下熱門議題伺機而動。

根據資安業者觀察，2021年第1季熱門詐騙手法之一是「投資型詐騙」，有假冒名人的加密貨幣詐騙、或是港股投資詐騙，也有接單App在儲值投資後無預警關閉的狀況。

根據內政部警政署統計，截至2月底共發生690件投資型詐騙，累計財務損失金額逼近3億元。

內政部警政署刑事局預防科科長陳瑞基指出，投資型詐騙多看準民眾想要快速獲利的心態，透過不明網站、臉書或私人LINE群組進行招募，標榜買空賣空、穩賺不賠或破解後台等口號，要求民眾依指示匯款或繳交費用成為會員，即可穩定提領獲利。

資安業者指出，2021年第1季也大量出現詐騙集團冒用知名銀行的名義發送手機簡訊。根據內政部警政署的統計，受害案件累積至今約70餘件，損失總金額已逾900萬元。

此外，假貼圖仍是2021年第1季最受詐騙集團歡迎的騙術之一，尤其是農曆新年與情人節前後，各式應景的假貼圖紛紛出籠。

業者統計，第1季轉傳次數最多的假貼圖為「LINE卡通明星歡喜來拜年」，共7441次；其餘依序為「媽祖保佑你 2021 事事順心」、「新年限定貼圖」及「愛你到永遠∞ 情人節貼圖免費送」。

資安業者指出，假貼圖會隨著節慶和不同主題而變化，並要求使用者盡可能廣傳分享或加入詐騙LINE帳號，再趁機變更使用者頭像名稱，佯裝熟人進行二次詐騙。

詐騙集團 貼圖

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