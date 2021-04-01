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永豐餘董事提名名單出爐 何壽川家族全面退出董事會

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

永豐餘投控（1907）今年5月董事會將舉行董監改選，公司今天（1日）召開臨時董事會，通過董事提名候選人名單，原本在董事會中包辦3席董事的永豐餘何壽川家族，全部不在名單中，宣告永豐餘何家淡出董事會，退居第二線，公司正式走向專業經理人制。

據了解，何壽川在內部會議中提到，永豐餘成立即將邁入百年，「無私，才能成就永續」，此次永豐餘董事會新提名的董事候選人，專業背景橫跨工業互聯網丶產業策略、會計財務、法律專業等不同領域，呼應永豐餘轉型投控的多元化布局方向，能幫助公司繼續走下去。

永豐餘新任董事候選人名單出爐，原本永豐餘二代掌門人何壽川，何壽川長子、現任永豐餘董事長何奕達，以及何奕達的堂哥何星輝，包辦董事會中三席董事，不過在新名單中全部退出。

永豐餘新提名的9席董事候選人，清一色為專業經理人。一般董事提名名單5席，包括劉慧瑾為電機專長，從任職IBM、台達電，現任施耐德電機策略客戶副總經理；蔡維力為現任永豐餘投控總經理；黃鯤雄為永豐餘技術長暨華紙董事長；王金山原本就是永豐餘投控董事；黃俊傑則是在創投業經歷資深。

另外永豐餘此次獨立董事也原本3席增加為4席，其中黃迪熹曾任法務部調查局副局長；張懿云為法學博士，曾任輔仁大學行政副校長；胡均立為現任陽明交通大學經營管理研究所專任教授；以及續任的盧希鵬。

永豐餘 何壽川 何奕達

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