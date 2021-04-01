台積電收602元、市值15.6兆 外資買超22,569張

台股今（1）日收16,571.28點，創收盤新高，台積電（2330）重返600元之上，收在602元，市值增至15兆6,101億元，外資轉為買超22,569張，聯電（2303）也獲外資買超5,901張；統計外資買超個股冠軍為長榮（2603），賣超最多則是友達（2409）。

台股今日開高走高，一度拉升至16,602.47點，創下歷史新高，台積電重新站上600元，收在602元，聯電也收紅，大盤指數終場以16,571.28點作收，三大法人買超174.31億元，其中外資買超154.55億元，投信買超9.64億元，自營商買超（合計）10.11億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是長榮、華邦電（2344）、台積電、南亞科（2408）、旺宏（2337）、元大滬深300正2（00637L）、長榮航（2618）、中鴻（2014）、期富邦VIX（00677U）、富邦金（2881）；買超前十大中，4檔電子股全數是半導體股，航運股有2檔，還有1檔鋼鐵股，2檔ETF。

外資今日買超冠軍為長榮，外資單日買超29,796張，其次是買超華邦電27,482張，買超台積電22,569張居第三；另外，聯電也獲外資買超5,901張，長榮航則是獲外資買超12,607張。

台積電今日收在602元，上漲15元，漲幅2.55%，重返600元之上，外資買超22,569張，終止連兩天的賣超，投信買超413張，自營商賣超270張，三大法人合計買超22,712張。

外資今日賣超前十大依序是友達、永豐金（2890）、群創（3481）、彩晶（6116）、鴻海（2317）、英業達（2356）、亞泥（1102）、期街口布蘭特正2、臻鼎-KY（4958）、中信金（2891）等，面板股及鴻海都入列；其中，外資賣超友達29,858張居冠，其次是賣超永豐金13,322張，賣超群創11,318張居第三大賣超個股；鴻海也遭外資賣超7,166張。

鴻海今日收在121.5元，下跌2.5元，跌幅2.01%，外資賣超7,166張，連二賣，投信賣超1,651張，連二賣，自營商賣超2,763張，合計三大法人賣超11,580張。