快訊

台帛旅遊泡泡次發團銷售慘5家旅行社關團 華航：研商調整票價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電收602元、市值15.6兆 外資買超22,569張

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電（2330）重返600元之上，收在602元，市值增至15兆6,101億元。路透
台積電（2330）重返600元之上，收在602元，市值增至15兆6,101億元。路透

台股今（1）日收16,571.28點，創收盤新高，台積電（2330）重返600元之上，收在602元，市值增至15兆6,101億元，外資轉為買超22,569張，聯電（2303）也獲外資買超5,901張；統計外資買超個股冠軍為長榮（2603），賣超最多則是友達（2409）。

台股今日開高走高，一度拉升至16,602.47點，創下歷史新高，台積電重新站上600元，收在602元，聯電也收紅，大盤指數終場以16,571.28點作收，三大法人買超174.31億元，其中外資買超154.55億元，投信買超9.64億元，自營商買超（合計）10.11億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是長榮、華邦電（2344）、台積電、南亞科（2408）、旺宏（2337）、元大滬深300正2（00637L）、長榮航（2618）、中鴻（2014）、期富邦VIX（00677U）、富邦金（2881）；買超前十大中，4檔電子股全數是半導體股，航運股有2檔，還有1檔鋼鐵股，2檔ETF。

外資今日買超冠軍為長榮，外資單日買超29,796張，其次是買超華邦電27,482張，買超台積電22,569張居第三；另外，聯電也獲外資買超5,901張，長榮航則是獲外資買超12,607張。

台積電今日收在602元，上漲15元，漲幅2.55%，重返600元之上，外資買超22,569張，終止連兩天的賣超，投信買超413張，自營商賣超270張，三大法人合計買超22,712張。

外資今日賣超前十大依序是友達、永豐金（2890）、群創（3481）、彩晶（6116）、鴻海（2317）、英業達（2356）、亞泥（1102）、期街口布蘭特正2、臻鼎-KY（4958）、中信金（2891）等，面板股及鴻海都入列；其中，外資賣超友達29,858張居冠，其次是賣超永豐金13,322張，賣超群創11,318張居第三大賣超個股；鴻海也遭外資賣超7,166張。

鴻海今日收在121.5元，下跌2.5元，跌幅2.01%，外資賣超7,166張，連二賣，投信賣超1,651張，連二賣，自營商賣超2,763張，合計三大法人賣超11,580張。

外資 台積電

延伸閱讀

台積電挑戰新高的4道陰影...Intel豪砸200億美元投入晶圓代工的盤算

台積電領軍 台股漲140點收歷史新高16,571點

傳台積電總裁魏哲家發信取消明年價格折讓 公司：不評論

英特爾策略大轉彎 最大贏家就是它！

相關新聞

台積電收602元、市值15.6兆 外資買超22,569張

台股今（1）日收16,571.28點，創收盤新高，台積電（2330）重返600元之上，收在602元，市值增至15兆6,1...

愚人節不受騙 趨勢科技揭3大詐騙手法 2步驟帳號健檢

今天是愚人節，你被騙了嗎？雖然民眾越來越精明有警覺ㄉ，但詐騙集團技巧也不斷翻新，根據內政部警政署的統計指出，今年才剛過完...

台積電挑戰新高的4道陰影...Intel豪砸200億美元投入晶圓代工的盤算

1984年，日本站上全球半導體產業顛峰，一度把英特爾逼到接近破產，8年後，英特爾擊敗日本，成為全球市值最高的半導體公司。2021年，美國政府發布關鍵報告，示警美國過度依賴自台灣進口的晶片

鴻海集團股價葫蘆裡賣什麼藥？這次衝不衝得過15倍本益比？

相對於其他陷入膠著的科技權值股，最近鴻海集團股價真的很有故事。

台積電先進製程的未來 藏在一座台南的氫氣廠

法商亞東工業氣體日前在台南揭幕全球最大超純低碳氫氣生產設備，將以再生能源電解水取得氫氣。在完工典禮上，來自台積電與美商半導體企業的代表坐滿一整排，連台電董事長楊偉甫也特別出席。這看不見、摸不著的氫氣，為何攸關台灣半導體產業的未來競爭力？

半導體重複下單？ 楊應超：最快下半年出現庫存調整

台積電（2330）董事長劉德音示警重複下單、宏碁（2353）董事長陳俊聖證實筆電確有其事，引來市場關注，科克蘭資本董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。